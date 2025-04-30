İstanbul'da Depremden Sonra 4 Okul Boşaltıldı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da Depremden Sonra 4 Okul Boşaltıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 3'ü tarihi 4 okulun deprem riski nedeniyle boşaltıldığını açıkladı.

30.04.2025 13:43
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamada bulundu. Tekin, "Bugün itibarıyla biraz önce bin 381 engelli öğretmen atamaları açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla engelli öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Yüzde 80'i ilk üç tercihine yerleştiler. Mutluyuz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in "Milli Eğitim Bakanı da jammer kullanıyor" şeklindeki sözlerine ilişkin Tekin, "Komedi gibi bir şey. Ben daha önce de söyledim. Benim için Özgür Özel siyasi bir figür olmaktan çıktı. Onu önemsemiyorum. Ama CHP Genel Başkanlığı makamı benim için çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere önderlerimizin oturduğu koltuk. O Yüzden CHP Genel Başkanı'nın bu tür açıklamalar yapmasına üzülüyorum. CHP'nin kurumsal kimliğine zarar veriyor. Benim açımdan Özgür Özel'in söylediği şeylerin ciddiyeti yok. Bakanlığımızda jammer var fakat Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaklaşık 9 milyon kişiye sınav uygulaması yapıyor. Bu sınavların güvenliğinin sağlanabilmesi için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğümüzün sınavı hazırlama biriminin iletişim kazaları yaşamaması için tedbir olarak ihtiyaç duyduğu bir cihazdır" dedi.

İstanbul'da meydana gelen depremde hasar gören okul binaları hakkında konuşan Tekin, "Detaylı araştırma yaptığımızda onarım açısından sıkıntı yaşadığımız 3'ü tarihi okul, 1'i de FETÖ'den devralınan okul olmak üzere toplam 4 okulumuzu deprem açısından riskli bularak boşalttık. Diğer okullarımızda herhangi bir sorun yok. O gün biz okullarımızı depremden dolayı tedirginlik yaşayan yurttaşlarımızın konaklaması için İçişleri Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte hizmete açtık. Yaklaşık yüz bine yakın kişiye ikram sunduk" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da Depremden Sonra 4 Okul Boşaltıldı - Son Dakika

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