İstanbul\'da Kılıçdaroğlu\'nun afişleri! Birçok yere asıldı

Politika

Ekrem İmamoğlu\'ndan zehir zemberek sözler: Dönsene Ankara\'ya, işin gücün yok mu senin?

Dün akşam İstanbul'un birçok yerinde CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı afişler asıldı. Yerel seçim sürecinde CHP içinde farklı bir tartışmayı ateşleyebilecek afişlerde "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" ifadesinin bulunması dikkat çekti.

SEÇİMLER ÜZERİNDEN GÜÇ SAVAŞI İDDİASI

Üzerinde "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" tarafından hazırlandığı belirtilen afişlerle ilgili herhangi bir açıklama gelmezken gelişmenin parti içinde Kılıçdaroğlu yanlıları ile Özel'e yakın isimler arasında seçimler üzerinden bir güç savaşı yaşanacağı iddialarını tekrar gündeme getirdi.

"ADAY BELİRLEME SÜRECİNİN SAĞLIKLI OLMASINI İSTERDİM"

Kılıçdaroğlu, daha önce verdiği röportajda partideki aday belirleme sürecini eleştirerek "Daha sağlıklı yapılmasını isterdim" demişti. Kılıçdaroğlu ayrıca CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda neler olacağıyla ilgili "Yerel yönetim seçim sonuçlarına bakılır. Yerel seçimlerde başarı sağlanırsa hep beraber alkışlarız. Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SON YAZISINDA "AHLAK KAVGASI" VURGUSU

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'te yayımlanan son yazısında "Ahlaksızlığın kurumsallaşması- 2" başlıklı yazısında "ahlak kavgası" vurgusunda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çürümenin derinleştiği, ahlaki yozlaşmanın kurumsallaştığı, vurdumduymazlığın arttığı bir ülkede bireyler önce toplum olma vasfını kaybederler. Çürüme ve yozlaşma toplumu bölüp parçalar. Gelecek umudunu yok eder. Bugün gençlerimiz umudu yurtdışında arıyorlarsa temel nedenini burada aramak gerekir.

(...)

Dostlar! Bu ahlak kavgası hiçbir kavgaya benzemez. Bu ekmek kavgası değildir. Bu koltuk kavgası değildir. Bu bir haysiyet kavgasıdır, varoluş kavgasıdır. Vatan kavgasıdır. Bu kavgayı vermek zorundayız..."