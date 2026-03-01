İstanbul'da PAB 152. Genel Kurulu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da PAB 152. Genel Kurulu

01.03.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'nin ev sahipliğinde dünya parlamentolarının çatı kuruluşu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu, 15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.

TBMM'nin ev sahipliğinde dünya parlamentolarının çatı kuruluşu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu, 15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 meclis başkanı ile çok sayıda parlamenterin katılması öngörülen toplantının hazırlıkları sürüyor.

Meclis başkanları Türkiye'deki PAB Genel Kurulu'nda, parlamenter diplomasinin ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel konu da Genel Kurul'da ele alınacak.

Merkezi Cenevre'de bulunan PAB'ın, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez Genel Kurulu toplanıyor. Bu toplantılar, Cenevre'de veya üye bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

PAB'ın bu yıl yapılacak 152. Genel Kurulu'na TBMM ev sahipliği yapacak.

15-19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek Genel Kurul toplantısına, yaklaşık 100 meclis başkanı, meclis başkanvekili, çok sayıda parlamenter ve uluslararası kuruluş temsilcisi iştirak edecek.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek 152. Genel Kurul kapsamında daimi komite toplantıları, forum oturumları ve birçok yan etkinlik düzenlenecek."

"Yoğun Çatışmalardan Sonra Yönetim Mekanizmaları Oluşturulmasında, Adil ve Kalıcı Barışın Yeniden Tesis Edilmesinde Parlamentoların Rolü" ve "Adil ve Sürdürülebilir Bir Küresel Ekonomi İnşa Etmek: Korumacılıkla Mücadele, Gümrük Vergilerinin Azaltılması ve Kurumsal Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı karar tasarıları ve çeşitli konular daimi komitelerde ele alınacak."

Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme de toplantıların gündeminde önemli bir yer tutacak.

Yeni PAB Genel Sekreteri belirlenecek

152. Genel Kurul'da, PAB açısından önemli bir seçim de yapılacak. Görev süresi dolan Genel Sekreter Martin Chungong yerine PAB'ın yeni Genel Sekreteri İstanbul'da belirlenecek.

1889 yılında parlamentolar arası işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla parlamento temsilcileri tarafından kurulan PAB, halihazırda 183 ülkenin üyeliğiyle "dünya parlamentolarının çatı kuruluşu" olarak öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüten PAB'ın temel faaliyet alanları arasında, "uluslararası barış ve güvenlik, insan hakları ve demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, kadın ve gençliğin güçlendirilmesi" konuları yer alıyor.

PAB Genel Kurulu dördüncü kez Türkiye'de

Nisanda dördüncü kez Türkiye'de yapılacak PAB Genel Kurulu, 2026'da Türkiye'nin ev sahipliğindeki önemli organizasyonlardan birisi olarak öne çıkacak.

1934 ve 1951 yılları ile en son 30 yıl önceki Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yapan Türkiye, parlamenter diplomasi alanındaki tecrübe ve birikimini, çok taraflı ilişkiler ile uluslararası diyaloğa verdiği önemi bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyacak.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel meselelerde diyaloğu önceleyen barışçıl politikalarıyla diplomatik görüşmelerin merkezi haline gelen İstanbul, dünya parlamentolarının çatı kuruluşu PAB'ın Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmasıyla diyalog ve uzlaşı kültürüne katkı sağlamayı sürdürecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş hazırlıkları titiz bir şekilde takip ediyor

İstanbul'daki organizasyonun hazırlıkları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un titiz takibiyle sürdürülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, üst düzey katılımların sağlanması amacıyla diplomatik temaslarını da sürdürüyor. Kurtulmuş, PAB üyesi ülkelerin meclis başkanlarına resmi davetiyeleri göndermesinin yanı sıra gerek telefon gerekse baş başa görüşmelerinde mevkidaşlarını İstanbul'a davet ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da PAB 152. Genel Kurulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:52:35. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul'da PAB 152. Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.