İstanbul'da Rus ve Amerikalı Heyetler Toplanıyor

Politika

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Yarın (27 Şubat) İstanbul'da Rus ve Amerikan heyetleri arasında teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilecek. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere; Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazırdır." - ANKARA