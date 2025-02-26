Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Yarın (27 Şubat) İstanbul'da Rus ve Amerikan heyetleri arasında teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilecek. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere; Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazırdır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › İstanbul'da Rus ve Amerikalı Heyetler Toplanıyor - Son Dakika
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