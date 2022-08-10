Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

10.08.2022 23:23
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programında katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasının ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Bakan Nebati, o anları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Nebati paylaşımında, "İstanbul'daki çalışmalarımızı bitirdikten sonra her zaman olduğu gibi sokağa inerek vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir aradayız. Bizim şiarımız milletimizle bir olup ortak akılla siyaseti birlikte yapmaktır. Gayemiz; derdine ve sevincine ortak olduğumuz vatandaşımızın teveccühüne mazhar olacak işlere imza atmak, ilkemiz; çözüm üreten, sonuç ve millet odaklı bir anlayışla çalışmaktır" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Gürsel Tekin'den Bakan Nebati'ye: 'Haram Tartışması ile İlgili Bir Soruşturma veya İnceleme Başlattınız Mı' Gürsel Tekin'den Bakan Nebati'ye: 'Haram Tartışması ile İlgili Bir Soruşturma veya İnceleme Başlattınız Mı'
Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, İstanbul, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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