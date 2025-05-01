İstanbul'daki Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'daki Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

İstanbul\'daki Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Hasarsız 27 bin 697 bina ve az hasarlı 4 bin 295 bina belirlendi. Bakan, kentsel dönüşüm projeleri ve destek tutarlarının artırıldığını ifade etti.

01.05.2025 21:21  Güncelleme: 21:33
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu, 4 bin 295 binanın ise az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık" dedi.

Bakan Kurum, Malatya'da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki hasar tespit süreci ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"İstanbul'da yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarları arttı"

İstanbul'daki 6,2'lik depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Gelinen noktada 36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibariyle hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu 4 bin 295 binanın ise az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık ve vatandaşlarımıza hemen ikinci üçüncü gün şunu müjdeledik. Biz İstanbul'u önemsiyoruz, İstanbul'un güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir. Bu kapsam Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdelediği yarısı bizden kampanyamıza az hasarlı vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde dahil olabileceklerini ifade ettik. Cumhurbaşkanımız grup toplantımızda yine milletimize İstanbul'da evini dönüştürmek isteyen kardeşlerimiz için yarısını bizden kampanyamızdaki artışları müjdelediler ve bu karara göre deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'da yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarları arttı ve daha önce 700 bin TL olan hibemizi 875 bin liraya 700 bin TL olan kredimizi yine 875 bin liraya, 100 bin TL olan taşınma desteğimizi 125 bin liraya çıkardık ve toplamda daha önce verdiğimiz 1 buçuk milyon liralık desteği bu artışlarla birlikte 1 milyon 875 bin liraya çıkarmış olduk. Yine iş yerlerimizde de aynı oranlarda artışlarımızı sağladık. Bu kapsamda yeni iş yerleri için toplam hibe ve kredi miktarımızı da 1 milyon liraya ulaştırmış oluyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı

"Deprem meselesini biz siyaset üstü görüyoruz"

İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm projelerinde konut sayısının 208 bine ulaştığını belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizden yaklaşık 50 milyon konutun sağlam güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağladık. Yaptığımız düzenlemelerle sosyal konut projelerimizle kentsel dönüşüm projelerimizle aynı İstanbul'un da ihtiyacı olan bu dönüşümü yürütüyoruz. Bir taraftan, muhalefet eleştirsin, sosyal konutlar yapıyoruz. Şu an İstanbul'da yapılan sosyal konut sayısı 125 bine ulaşmıştır. Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm proje konut sayısı 208 bine ulaşmıştır. Bir taraftan yarısı bizden kampanyasıyla birlikte devletimiz vatandaşımızla birlikte konutların dönüşümünü sağlıyor ki bu kapsamda da hem miktarları arttırdık hem de gerek TOKİ gerek Emlak Konut'la birlikte ada bazında dönüşümlere de destek vereceğimizi ifade ediyoruz. İstiyoruz ki kim olursa olsun tüm belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla İstanbul'un geleceğine hep birlikte sahip çıkalım ve hep birlikte yapılması gerekenlere gayret edelim. Deprem meselesini biz siyaset üstü görüyoruz böyle görmeye de devam edeceğiz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'daki Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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