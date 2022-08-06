Vali Yerlikaya'dan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı'na 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika
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Vali Yerlikaya'dan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı'na 'geçmiş olsun' ziyareti

06.08.2022 23:17
Vali Yerlikaya'dan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı'na 'geçmiş olsun' ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evinin önünde iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Motosikletli ve kasklı oldukları öğrenilen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler olan Sarıtaş'ın genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"Hukuk önünde asla cezasız kalmayacaklar"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paylaşımında, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kast edenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na 'geçmiş olsun' ziyareti İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na 'geçmiş olsun' ziyareti
Kaynak: İHA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Yerlikaya'dan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı'na 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı'na 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika
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