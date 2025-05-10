İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

Ahmet Kçk:

zeki murende bizi görecek mi ,siz inanıyormusunuz pkk silah bıraksın zaten pkk kalmadi ki ypg ne olacak baska isim adıyla israilin ve abd nin isteği üzerine tekrar kurulacak nede olsa bunlara almanya fransa yi da eklemek lazım artik dünya da bire-bir savaşlar basla di bunu iyi okuyan devlet toplulukları tavizler vermeye basla di