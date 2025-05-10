Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı merakla beklenirken, gelişmeler peş peşe yaşandı. PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladığını açıkladı.
Kongreye ilişkin detay bilinmezken, gazeteci Nevzat Çiçek tv100 canlı yayınında PKK terör örgütünün kongrede aldığı 4 kararı açıkladı.
Öte yandan terör örgütünün kongresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Son Dakika › Politika › İşte PKK kongresinde alınan 4 karar - Son Dakika
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