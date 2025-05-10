İşte PKK kongresinde alınan 4 karar - Son Dakika
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Politika

İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

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Silah bırakması beklenen PKK kongresini toplarken, kongrede alınan kararlar merak konusu oldu. tv100 yayınına katılan gazeteci Nevzat Çiçek, PKK terör örgütünün aldığı 4 maddelik kararı açıkladı.

10.05.2025 21:14  Güncelleme: 21:26
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Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakıp bırakmayacağı merakla beklenirken, gelişmeler peş peşe yaşandı. PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladığını açıkladı.

Kongreye ilişkin detay bilinmezken, gazeteci Nevzat Çiçek tv100 canlı yayınında PKK terör örgütünün kongrede aldığı 4 kararı açıkladı.

İŞTE O 4 KARAR

  • PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.
  • PKK'nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.
  • Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.
  • PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak.

PKK KONGREYİ YAPTI

Öte yandan terör örgütünün kongresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

Nevzat Çiçek, Politika, Terör, tv100, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte PKK kongresinde alınan 4 karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • #Kemer130531:
    iki taraf icin iyi olur olan gariban millete oluyor bu beladan herkes kurtululur 312 19 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    he he inandık 108 163 Yanıtla
  • 008294:
    bende evlat acısı sizde kuyruk acısı olduğu sürece imkansız bir durum barış barış demeyin Allah aşkına barış iki devlet arasında olur 116 140 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Kongrenize......okayım 112 112 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    duyda inanma 101 106 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    siz ne verdiniz 90 67 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    yaw he he 61 72 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    gülesim geldi kim yazdı bunu 57 59 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Sdg ve diyer unsurlar ne oldu abd gıbı kelıme oyunu istemiyoruz isim degısıklıgıne karnımız tok tum hersey acık olmalı 71 39 Yanıtla
  • 008294:
    birde aliydi Mehmet Ali olanlar var sdg pyd isimi altında terörist ler var asıl onların bırakması lazım bunlar silah bırakmaz bunların ipleri itrail ve abd nin elinde 57 33 Yanıtla
  • 1931:
    sarı torbalar bos mu kalacak yani?! 28 52 Yanıtla
  • 1Belinay:
    inşallah yine eskisi gibi kürt türk kardeşligi saglanır 65 6 Yanıtla
  • Volkan İlhan:
    tüm mehmetçik bizim evladımız kardeşimiz allah tırnaklarına zeval vermesin başka canlar başka hayatlar bir hiç uğruna yitip gitmesin inşallah vatana millete hayırlı olur 65 4 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    eee tatile mi çıkacaklar şimdi 36 28 Yanıtla
  • 1234adem:
    yahu karşılığında Türkiye ne vadetti ki bunlar böyle karar aliyo .bide o kısımları anlatsaniza.oyle haberler yapiliyo ki sanırsın karşılıksız direk bisey talep etmeden bunlar Silah birakacak . 40 14 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    devlet Bahçeli devlet Bahçeli devlet Bahçeli diyorum başka söze gerek yok. 18 29 Yanıtla
  • Murat Avci:
    PKK gider başka harfli örgütler gelir ne değişir,bakıp göreceğiz. daha önce de barış dendi hendek operasyonunda 800 den fazla vatan evladı şehit olmuştu.. hatırlatmak istiyorum. 22 16 Yanıtla
  • Sertan Yorulmaz:
    PKK nın modası geçti sırada başımıza ne bela edecekler acaba…PKK biter başka bir terör örgütü musallat ederler.Terör Bitmez bu ülkede 19 9 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    süper. barış geliyor. 14 7 Yanıtla
  • Yasin s:
    Geliştirilen siha ve iha teknolojisi sen nelere kadirsin.. 4 11 Yanıtla
  • E O:
    Maymunun elinden muzunu almak dedikleri tamda budur. 1 14 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    pkk başka gruplara katılacak dünyanın terör listesinden çıkmış bu sırada terör listesinden çıkacak bu sefer terör diyemeyecek yaratılacak başka devlet olarak karşımıza çıkacak bunu nasıl görmezsiniz 12 1 Yanıtla
  • akil:
    kayıtsız şartsız silah bırakmak için özel bi çabaya gerek yok silahını bırakır kendi kendine çeker gider başka ülkede yaşar..doğrusu pek bir şey anlamadım bu işten 6 7 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bu oc lari zaten bitmis durumda magardan kafalarini cikaramiyorlar en zayif zamanlari asil mesele digerleri ne olacak baska isimler ardinda bir suru var 8 1 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    zeki murende bizi görecek mi ,siz inanıyormusunuz pkk silah bıraksın zaten pkk kalmadi ki ypg ne olacak baska isim adıyla israilin ve abd nin isteği üzerine tekrar kurulacak nede olsa bunlara almanya fransa yi da eklemek lazım artik dünya da bire-bir savaşlar basla di bunu iyi okuyan devlet toplulukları tavizler vermeye basla di 5 0 Yanıtla
  • Vedat Demir:
    Barış 2 devlet arasında olur muşş! Türkiye devleti 40 yıldır 10 devlet ile savaşa girseydi çoğunu yener ,biterdi bu savaş!! PKK dünyanın gördüğü en güçlü ve global örgütüdür 1 4 Yanıtla
  • Vedat Demir:
    PKK yüzyıllık emeller için bir araç örgüttü ve PYDnin meşru özerkliği karşılığı kendini artık fesh etmesi gerekiyordu zaten dünya devletlerin hemen hemen hepsinde terör listesinde idi 1 1 Yanıtla
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