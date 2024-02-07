İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oydu - Son Dakika
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Politika

İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oydu

İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan\'ı hedef aldı: Hatay\'da protestocuları harekete geçiren oydu

6 Şubat'ın yıl dönümünde Hatay'daki anma törenlerinde protestoların hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef aldı. Savaş, "Bana gösterdikleri tepkilerin en az 100 katını bakanlara gösterdiler. Bakanları bile konuşturmayan bir kitle vardı. Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı" dedi.

07.02.2024 15:40  Güncelleme: 15:44
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53 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerinin Hatay'daki anma töreninde istifa çağrılarıyla karşılaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş bugün yaptığı konuşmada eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef aldı.

"3 GÜN BİZİ ÖLÜME TERK ETTİNİZ"

Törene katılan bakanlara "3 gün bizi ölüme terk ettiniz, istemiyoruz sizi" diye bağırdığı görüntülerle gündeme gelen eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş ağır suçlamalarda bulundu.

İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oydu
Gökhan Zan törene katılan bakanlara tepki göstermişti.

SAVAŞ: PROTESTOCULARI HAREKETE GEÇİREN GÖKHAN ZAN'DI

Savaş, "Hatay'ı kimseye teslim etmeyeceğiz. Bana gösterdikleri tepkilerin en az 100 katını bakanlara gösterdiler. Bakanları bile konuşturmayan bir kitle vardı. Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı. Bana karşı yapılan bir kumpas var nedenini bilmiyorum. Benim geldiğim süre içinde insanlar huzur içinde dua ederek geliyordu. Orada provokasyonlar esnasında birinin elinde silah olabilirdi."

İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oydu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş.

"VOLKAN DEMİREL HATAY'A GELDİĞİNDEN BERİ GÖKHAN ZAN DEĞİŞTİ"

Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı şöyle devam etti; "Gökhan Zan futbolu bıraktığında ben ona kucak açtım. Onu maaşlı elemanın gibi futbol takımımda çalıştırdım. Onun şahitliğini biz yaptık. Bizim aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Ne olduysa Volkan hocanın Hatay'a gelmesiyle oldu. Biz daha iyi teknik direktör görmek istedik" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ersoy dovan: GÖKHAN ZAN VOLKAN DEMİREL HATAYIN SESİ OLDULAR. 77 54 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Gökhan Zan Hatay'dan belediye başkan adayı olmalı. 49 81 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Lütfü fena çakılacak Hatay da 60 19 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Yaramaz adamlar ordusu 34 1 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Milleti galeyana getirmesin yok yere. Aman diyim yani skintili durumlar. Isteyen istedigine oyunu versin. Kimsenin karistigi yok. Sende karisma kardes 16 3 Yanıtla
  • İlker Güner: Bir bakmislar karşıdan eşek geliyor, boyu kilosu kılık kıyafeti gözlükleri altında arabası gozunde gözlüğü koruması falan. Sarismislar, ve sormuşlar. Bu halin ne? Eşek cevap vermiş. " Sizden ayrıldıktan sonra iş ararken bir kalabalığa denk geldim, birisi habire bağırıyordu millette alkisliyordu. Bende bağırdım benide alkislamaya basladilar. Sonra o bağırdı, ben bağırdim derken benim sesim daha gür çıkınca alıp beni başkan yaptılar." Demiş! :))) buraya sığdı kadar bu, anlayana. 5 4 Yanıtla
  • İlker Güner: Umarım son dakika yorumu kaale alıp yaninlar. 5 0 Yanıtla

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Son Dakika Politika İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oydu - Son Dakika
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