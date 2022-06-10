İsveç: "NATO konusunda Türkiye ile müzakerelerde yapıcı ilerlemek istiyoruz"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde," İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği başvurusunda bulunmuş, Türkiye'nin karşı çıkmasının ardından da üç ülke arasında müzakereler başlamıştı. İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Linde bugün yaptığı açıklamasında, "İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. Başvurumuz NATO'da geniş destek gördü" ifadelerini kullandı.

(İHA)