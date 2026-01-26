İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi - Son Dakika
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi
26.01.2026 11:01
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi
İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla başlatılan "saç örme" akımına katıldı.

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla başlatılan "saç örme" eylemine ilişkin görüntülerin ardı arkası kesilmiyor.

SAÇLARINI ÖRDÜĞÜ GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Eyleme destek veren son isimse İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson oldu. Instagram hesabından video yayınlayan Mohamsson, akıma destek vererek saçlarını ördüğü görüntüleri paylaştı.

İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

SIMONA MOHAMSSON KİMDİR?

Simona Mohamsson, Liberalerna (Liberal Parti) üyesi olarak siyaset yapıyor ve Haziran 2025'ten bu yana partinin lideri olarak görev yapıyor. Aynı zamanda İsveç'in Eğitim ve Entegrasyon Bakanı olarak kabinede yer alıyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Mohamsson, 8 yaşındayken ailesiyle birlikte İsveç'e taşındı ve burada büyüdü. Göteborg Üniversitesi'nde kamu yönetimi eğitimi aldı.

Siyasete Liberalerna Gençlik Örgütü (LUF) içinde başlayan Mohamsson, partide çeşitli görevler üstlendi ve partinin genç kuşak temsilcilerinden biri olarak öne çıktı. 2025'te önce partisekreter, sonra partinin genel lideri ve bakan olarak seçildi.

Kariyeri boyunca eğitim politikaları ve entegrasyon konularında aktif rol oynayan Mohamsson, İsveç siyaset sahnesinde yükselen bir isim olarak değerlendiriliyor.

Son Dakika Politika İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    artık Türkiye’ye giremez ???? 18 12 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Yollayin yoldaşlarinin yanlarına. Özenti herkeste maşallah bı özenti. Biri kendini damdan atsa herkes atlicak gibi . 13 8 Yanıtla
  • sedat celik sedat celik:
    Savaşmak güzel değil insanlar ölür aileler mahv olur hade savaştın diyelim erkekçe savaş öldürdüğün kızın yaşındaki bir kadının saçlarını kesip orda burda paylaşmak hangi mertliğe yakışır çok ayıp iğrenç bir davranış kim olursa olsun ölüye saygı duyulmalı. bu yazıya beğenmedim diyende aynı zihniyetli işidlidirler. savaşı istemeyen haksızlık istemeyenler beğensin. 7 2 Yanıtla
