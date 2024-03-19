İtalya Başbakanı İsrail\'in Refah kentine planladığı askeri harekata karşı

CHP lideri Özgür Özel'in "Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna yine aynı yanıt geldi

31 Mart yerel seçimleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Bilecik'te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sorup alandakilerden "Var" yanıtını aldı. Bugün ise Artvin'de konuşan Özel, Antalya mitingindeki videonun montaj olduğunu iddia ederek Artvinlilere de aynı soruyu sordu. Artvinliler, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusuna "Var" yanıtını verince ortaya komik görüntüler çıktı.