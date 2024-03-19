İtalya Başbakanı İsrail'in Refah kentine planladığı askeri harekata karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İtalya Başbakanı İsrail'in Refah kentine planladığı askeri harekata karşı

İtalya Başbakanı İsrail\'in Refah kentine planladığı askeri harekata karşı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı. Meloni, harekatın bölgedeki siviller için feci sonuçlar doğurabileceğini belirtti ve insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yolları ve deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu vurguladı.

19.03.2024 19:12  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik planladığı askeri harekata karşı olduğunu açıkladı.

Meloni, Senato'da yaptığı konuşmada, "İsrail'in Refah'a yönelik askeri harekatına karşı olduğumuzu yineleyeceğiz, bu harekat bölgede yaşayan siviller için daha da feci sonuçlar doğurabilir" dedi.

Meloni, ayrıca Gazze'ye insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için yeni kara yollarının ve GKRY'den bir deniz koridorunun açılmasının önemli olduğunu söyledi. - ROMA

Kaynak: İHA

Giorgia Meloni, İsrail, İtalya, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İtalya Başbakanı İsrail'in Refah kentine planladığı askeri harekata karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:02 CHP lideri Özgür Özel’in ’’Erdoğan’a oy var mı’’ sorusuna yine aynı yanıt geldi CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi
18:50 Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog
16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 20:11:32. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı İsrail'in Refah kentine planladığı askeri harekata karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement