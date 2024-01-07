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İtalya Dışişleri Bakanı: Avrupa Birliği için bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var - Son Dakika
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İtalya Dışişleri Bakanı: Avrupa Birliği için bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, dünyada barış gücü olmak isteniyorsa bir Avrupa ordusuna ihtiyaç olduğunu belirtti. Tajani, Avrupa Birliği'nin savunma alanında daha yakın bir işbirliği yapması gerektiğini söyledi ve etkili bir Avrupa dış politikası için bu gerekliliğin temel bir ön şart olduğunu vurguladı. Tajani ayrıca, AB'nin liderlik yapısının düzenlenmesi ve tek bir başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı: Avrupa Birliği için bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var
07.01.2024 - 16:24,
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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani İtalyan basınına verdiği röportajda, "Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani dünyadaki çatışmalarda Avrupa Birliği'nin (AB) rolüne ilişkin İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Tajani, lideri olduğu Forza Italia partisinin savunma alanında daha yakın bir AB işbirliği istediğini söyledi. Tajani, "Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var. Bu da etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmak için temel bir ön şarttır" dedi.

ABD, Çin, Hindistan, Rusya gibi güçlü aktörlerin bulunduğunu ve Orta Doğu'dan Hint-Pasifik bölgesine kadar krizlerin yaşandığını belirten Tajani, "AB vatandaşları sadece halihazırda var olan bir şeyle, yani Avrupa Birliği ile korunabilir" ifadelerini kullandı.

Tajani ayrıca, 27 üyeli AB'nin liderlik yapısını düzene sokması ve mevcut Avrupa Konseyi Başkanı ile Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan oluşan yapının yerine tek bir başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa savunma işbirliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 2 yıl önce başlattığı geniş çaplı işgalin ardından siyasi gündemin üst sıralarına taşındı. Ancak AB ülkesi Finlandiya'nın geçtiğimiz yıl NATO ittifakına katılması ve İsveç'in de üyelik yolunda ilerlemesi, odağı daha çok NATO'nun genişleme çabalarına çevirdi. - ROMA

Kaynak: İHA
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