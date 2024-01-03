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HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek - Son Dakika
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HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek

HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına gireceğini duyurdu. Parti ayrıca birkaç seçim bölgesinde aday göstermeyecek ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyecek.

03.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 14:49
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin yerel seçim kararını duyurdu. Buna göre parti yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek. Parti ayrıca birkaç seçim bölgesinde aday göstermeyecek ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyecek.

İTTİFAK BİRKAÇ BÖLGE İLE SINIRLI TUTULACAK

Şahin, "HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

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HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin

ADAY ADAYLIK BAŞVURU SÜRESİNİ DE UZATTILAR

Açıklamasının devamında aday adaylığı için başvuru süresini de 20 Ocak 2024 tarihine kadar uzatma kararı aldıklarını ifade eden Şahin, "2024 yerel seçimlerinde partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz. Huzur ve sükûnet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEMİŞLERDİ

HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
YORUMLAR (1)
  • Yusuf Gümüşsoy: Cumhur ittifakını desteklemeyin artık yetmezmi bu zulüm. Yanıtla 4 1

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