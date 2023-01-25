İYİ Parti 14 Mayıs için hazırlanıyor! Oy kullanacak gençler ikametgahlarına otobüslerle götürülecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener'in hedefinde bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan seçim tarihi vardı.

"GENÇLERDEN KORKUYORLAR"

Akşener, "Sayın Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Yani, yine bir erken seçim yaşayacağız. Her ne kadar kendisi 'seçimi öne almak', 'seçim tarihini, güncellemek' diyerek oldukça gülünç bir biçimde lafı çevirmeye çalışsa da bu bariz şekilde bir erken seçimdir. Peki, bugüne kadar biz ne zaman 'bir an önce seçim kararı açıklayın' desek 'seçim vaktinde olacaktır' diye bize nutuk atanlar, neden şimdi seçimlere bu kadar az bir süre kala erken seçim kararı aldılar biliyor musunuz? Çünkü, gençlerden, gençlerin oy kullanmasından korkuyorlar." ifadelerini kullandılar.

"HER ZAMANKİ GİBİ BU TEZGAHI DA BOZACAĞIZ"

"Gençlerin, onları sandığa gömeceklerini çok iyi biliyorlar." diyen Akşener şöyle devam etti: "Okulların açık olduğu bir zamanda, hatta sınavların olduğu bir dönemde seçim yapmak demek gençlere 'oy kullanmayın' demektir. Bu kadar basit. İktidar, şunu çok iyi biliyor ki öğrencilerimizin birçoğunun ikametgahı okuluyla aynı şehirde değil. Yani seçim için memleketlerine dönmek zorundalar. Üstelik, birçok öğrencimizin de oy kullanmak için memleketlerine gidip geri dönecek durumu yok. Ne aileleri ne de kendileri otobüs biletini bile karşılayacak güce sahip değil. Sevgili gençler, kimse merak etmesin. Artık biz varız. Biliyorsunuz, İYİ Parti olarak, bizim için bu tip tezgahları bozmak özel bir ilgi alanı, kurulduğumuz günden beri hamdolsun uzmanı olduk. Ve her zaman olduğu gibi bu tezgahı da bozacağız. Gençleri, görmezden gelerek susturarak, yok sayarak, plan yapanların, planlarının tamamını boşa çıkartacağız. Cumhuriyetimizin, esas sahibi gençlerimizin en kutsal haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"SEFERBERLİK" VURGUSU

Akşener, gençlere yönelik olarak bir seferberlik başlattıklarını, gençlerin bulundukları şehirlerde oy kullanabilmeleri için atmaları gereken adımlara dair onları tek tek bilgilendireceklerini belirtti. Gerekirse kapı kapı dolaşacaklarını dile getiren Akşener, başvuru gününü kaçıran gençleri hangi partiye oy vereceğini sormadan ikametgahlarının bulunduğu şehirlere ücretsiz olarak götürülmelerini, oy kullandıktan sonra da geri getirilmelerini sağlayacaklarını söyledi.

Bu günlere "Yeter söz milletindir" diyerek milletle omuz omuza geldiklerini dile getiren Akşener, "Yalnız, yanlış anlaşılmasın, biz onlar gibi parti devleti anlayışını değil, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini savunduğumuz için 'yeter söz milletindir' diyoruz. Onlar gibi vesayetin değil, millet iradesinin zaferini temsil ettiğimiz için 'yeter söz milletindir' diyoruz. Biz, onlar gibi hukuku ayaklar altına alanlardan değil, hukukun üstünlüğünü savunanlardan olduğumuz için 'yeter söz milletindir' diyoruz. Onlar gibi saraya kapananlardan değil, milletten yana saf tutanlardan olduğumuz için 'Yeter söz milletindir' diyoruz. Biz onlar gibi Rahmetli Menderes'in aziz hatırasından siyaset devşirmek için değil, Türk'ün demokrasi sancağını geleceğe taşımak için 'Yeter söz milletindir' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen de seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ın gençlerin oy kullanmasının önüne geçmek için bilinçli olarak belirlendiğini öne sürdü. Ertürkmen, katıldığı bir programda konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gençlerin oy tercihlerinin yüzde 80'i iktidar cephesine gitmiyor. Gençler büyük oranda muhalif partilere oy veriyor diyebiliriz. 6.5 milyon ilk kez oy kullanacak genç var. Buna ikinci kez oy kullanacak gençleri de eklediğimizde bu sayı 10 milyonun üstüne çıkıyor." dedi.

Ertürkmen finallere sebep bulunduğu ilden uzak olan gençlerin sayısının neredeyse 1 buçuk milyonun üzerinde olduğunu açıkladı. İsteyen gençlere yardımcı olacaklarını belirten İYİ Partili isim, gençlerin yapmaları gerekeni de açıkladı. Gençlerin önündeki ilk seçenek okul ya da yurttan alacağı belgeyle nüfus müdürlüğü ve ilçe seçim kuruluna başvuru yapmak. İkinci seçenek ise üniversite öğrencilerinin seçim tarihinde yaşadıkları ile giderek oy kullanmaları ki bu da yol parası ödemelerine neden olacak. Ertürkmen "Seçimi 14 Mayıs'a almanızın arkasındaki gerekçeyi çok iyi biliyoruz. Gençleri okulda yakalayıp belki de oy kullanmaz diyorsunuz ama yanlış düşünüyorsunuz. Gençler sandığa gittiğinde doğru kararı veriyor, o yüzden alengirli oyunlarla seçim tarihini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu seçim sizin son seçiminiz olacak" diyerek gerekirse İYİ Parti olarak gençler için otobüs kaldıracaklarını söyledi.