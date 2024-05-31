İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya İstifa Etti

Politika

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aykut Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 genel seçimleri öncesinde İYİ Parti Antalya İl Teşkilatı bünyesinde yapılan milletvekili temayül yoklamasında birinci çıkarak, İYİ Parti Antalya milletvekili adayı olduğunu ve ardından hemşehrilerinin takdiriyle milletvekili seçildiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar milletin vekili olmayı gaye edindim, özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak, büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Parti'de, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle, İYİ Parti üyeliğinden istifa etme kararı aldım. Bu karar, şahsım için kolay olmamış ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de, ülkemiz ve milletimiz için, daha güzel yarınlar inşa etmek adına azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim" dedi.