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İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Milletvekili Türkoğlu oldu - Son Dakika
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İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Milletvekili Türkoğlu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da yerel seçim çalışmalarının startını verdi ve İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu olduğunu açıkladı. İYİ Parti, yaklaşan yerel seçim öncesi çalışmalarını hızlandırdı ve Bursa'daki toplantıda büyükşehir ve 5 ilçe başkan adayını tanıttı.

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Milletvekili Türkoğlu oldu
05.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:36
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İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Milletvekili Türkoğlu oldu

BURSA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa'da yerel seçim çalışmalarının startını verdi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu olduğu açıklandı.

İYİ Parti yaklaşan yerel seçim öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Bursa'daki toplantıda büyükşehir ve 5 ilçe başkan adayı tanıtıldı.

"Bilumum elleri bıraktık"

Seçime tek başına gireceklerini vurgulayan Meral Akşener, "Hadi bakalım muhteremler bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' Bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz. Kimseyle el sıkışmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden, kimseye hakaret etmeden, AK Parti'ye oy veren seçmen de başımızın üstünde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen de başımızın üstünde. Biz o iki partiye de diğerlerine de oy verenlerin tamamının oylarına talibiz" dedi.

Programdaki konuşmasının ardından Akşener, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Program, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu'nun Bursa için hazırladığı projelerini anlatmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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