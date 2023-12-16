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İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi - Son Dakika
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İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi

İYİ Parti, Trabzon'un Ortahisar ilçesinden aday gösterdiği Ayhan Pala'nın adaylığını CHP ile işbirliği çağrısı yaptığı için iptal etti.

16.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:43
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CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddeden İYİ Parti, geçtiğimiz hafta Trabzon adaylarını açıklamıştı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinden Ayhan Pala aday gösterilmişti. Ancak Pala'nın adaylığı CHP ile işbirliği çağrısı yaptığı için iptal edildi.

İL BAŞKANI BİZZAT DUYURDU

Akşener'in İYİ Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Ayhan Pala sosyal medya hesabından "işbirliği" şart açıklaması yapmıştı. Bu mesaj CHP ile ittifak çağrısı olarak algılanmıştı. Bu gelişme son dönemde istifa ve ihraçların üst üste geldiği İYİ Parti'de yeni bir krize neden oldu. İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, Pala'nın adaylığın iptal edildiğini duyurdu.

İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi

"ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK"

Fatma Başkan konuyla ilgili açıklamasında, "Başkan adayımız Sayın Pala'nın adaylığı açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından birtakım paylaşımlar yaparak Ortahisar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğinin şart olduğunu deklare etmesi süreci şaşkınlıkla karşılamamıza sebep olmuştur. Çünkü Sayın Pala Genel Başkanımızın ve Genel İdare Kurulumuzun seçimlere 'Hür ve Müstakil' gireceğiz kararından sonra aday adaylığı başvurusunu yapmış ve bu süreçten sonra teşkilatlarımızın huzurunda aday tanıtım toplantısına katılım sağlayarak Ortahisar ilçemizin Belediye Başkan Adayı olarak bu yola çıkmıştır" dedi.

İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi

"YANLIŞ KARAR SEBEBİYLE ÖZÜR DİLİYORUZ"

Başkan sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Pala'nın adaylığı açıklandıktan sonra yapmış olduğu görüşmeler ve bu görüşmeler sonucunda baskılanmış talepler sanırım böyle bir yola başvurmasında etkili olmuştur. Lakin bu ve benzeri açıklamaları Belediye Başkan Adayı tarafından yapılması iddiasız bir aday olduğunu seçim sürecine başlamadan görmemize vesile olmuştur. Partimizin yetkili kurullarının aldığı karara saygısızlık ve İl Başkanlığı'mızın yetkisi dahilinde olabilecek çalışmalara sosyal medya üzerinden ön alma tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu nedenle Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığımız Sayın Ayhan Pala'ya sosyal hayatında başarılar diliyoruz. Ortahisar ilçemizi yönetmek için başvuruda bulunan çok değerli aday adayı arkadaşlarımızdan vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz. Ortahisar ilçemiz için seçimlerde ilk önce kendine inanan ve sonrasında da Ortahisar ilçemizi İYİ belediyecilikle buluşturacağına projeleriyle vatandaşımıza deklare eden adayımızı siz değerli hemşehrilerimizle paylaşacağız."

İYİ Parti\'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala\'nın adaylığı iptal edildi
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Meral Akşener, Ayhan Pala, Ortahisar, İYİ Parti, Trabzon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi - Son Dakika
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