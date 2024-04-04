İYİ Parti\'de istifaların ardından Akşener\'in karşısına çıkacak ilk aday belli oldu

Politika

Buğra Kavuncu ve Burak Akburak'ın istifalarıyla ilgili gelişmeye "İsabetli kararlar" diyen Kodaz, sosyal medya üzerinden "Şimdi o Genel Merkezde istifa etmesi ya da ettirilmesi gereken bir kişi daha var! Kim sizce?" diye sordu.

Kongre kararı alan İYİ Parti'deki kulislere göre parti lideri Meral Akşener'in görevde kalmakta ısrar edeceği "Akşener koltuğu bırakmayacak" yorumlarıyla değerlendiriliyor. Seçim sonuçlarından Akşener, Burak Akburak ve Kürşad Zorlu'nun sorumlu tutulduğu belirtiliyor.

İstifa açıklamalarında kongre vurgusu öne çıkarken partinin İBB adayı da olan Kavuncu'nun İstanbul'daki seçim sonuçlarını da vurgulaması dikkat çekti. Yaşanan istifa gelişmeleri sonrası kongre süreciyle ilgili bir gerilim olduğu iddiaları ortaya atılırken kongrede Akşener'in karşısına çıkmak için harekete geçen ilk isim de belli oldu.

Yerel seçimlerden ağır bir sonuç aldıktan sonra açıklamada bulunan İYİ Parti lideri Akşener'in olağanüstü kurultaya gidileceğini belirtmesinin ardından partidekazan kaynamaya başladı. Dün Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kavuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım."

Buğra Kavuncu