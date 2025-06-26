İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın hayatını kaybeden dayısı Zafer Günler'in Ankara'daki cenaze törenine katıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Günler'in naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene katılan Dervişoğlu, Zafer Günler'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'den Cenaze Törenine Katılım - Son Dakika
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