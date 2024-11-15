İYİ Parti'den Çocuk Hakları Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti'den Çocuk Hakları Vurgusu

İYİ Parti\'den Çocuk Hakları Vurgusu

Turhan Çömez, çocukların korunması ve eğitilmesi gerektiğini vurguladı, istismar rakamlarını açıkladı.

15.11.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Devletin temel sorumluluğu yavrularını korumak, onları muhafaza etmek, onların sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde gelişmelerini ve eğitilmelerini ve geleceğe dair onların hazırlanmalarını temin edebilmektir" dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Çömez, 'Yenidoğan Çetesi'nin Türkiye'nin gündeminden kalktığını belirterek, "Çok ciddi konular olmasına rağmen, diğer meseleler bunun önüne geçti. Bebek çeteleri ile ilgili ortaya çıkan gerçek ya da gerçekler ve halen ortaya çıkmamış gerçekler Türkiye'nin bir başka yüzünü yansıtıyor" diye konuştu.

'180 BİN ÇOCUĞUMUZ SUÇA SÜRÜKLENMİŞ'

Türkiye'de 26 binin üzerinde çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen Çömez, "Akıl alır gibi değil, medeni bir dünyada asla görülmemesi gereken, olmaması gereken bir manzara. 180 bin çocuğumuz suça sürüklenmiş, haklarında fezleke hazırlanmış ve o ya da bu şekilde yargı makamlarıyla tanışmış. Yine 250 bine yakın çocuğumuz mağdur ve bunlar mağduriyetten dolayı yargı makamlarıyla tanışmışlar. Yine 2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na baktığımızda son 5 yıl içerisinde sokaklarda dilencilik yapmaya zorlanan ve devlet makamları tarafından alınan çocuk sayısı 50 binin üzerinde. Bunların yaklaşık 20 bini Suriyeli. Tabii bunlar devletimizin tespit ettiği rakamlar, henüz tespit edilmeyen son derece ciddi, son derece vahim bir tablonun olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK DEVLETE EMANETTİR'

Çocuklarının sadece aileye değil aynı zamanda devlete emanet olduğunun altını çizen Çömez, "Devletin temel sorumluluğu yavrularını korumak, onları muhafaza etmek, onların sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde gelişmelerini ve eğitilmelerini ve geleceğe dair onların hazırlanmalarını temin edebilmektir" dedi.

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Güvenlik, Politika, Türkiye, Sağlık, Hukuk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den Çocuk Hakları Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
22:46 Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisine rekor değer biçti Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
22:44 Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 16:51:43. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den Çocuk Hakları Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.