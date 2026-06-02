İYİ Parti'den Hukuk Çalıştayı Hazırlıkları

02.06.2026 11:16
İYİ Parti, 13-14 Haziran'da Ankara'da 10 alanda eş zamanlı oturumlar yapacak Hukuk Çalıştayı düzenliyor.

İYİ Parti'nin 13-14 Haziran'da Ankara'da düzenleyeceği Türk Hukuk Çalıştayı'nda, parlamenter sistem ve üniter devlet yapısından seçim güvenliğine, kadına karşı şiddetten dijital haklara kadar 10 kritik alanda eş zamanlı oturumlar yer alacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koordinasyonunda toplanacak çalıştay için hazırlıklar sürüyor.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek çalıştayın ilk günü olan 13 Haziran'da, eş zamanlı oturumlar yapılacak.

Oturumlarda, Üniter Devlet Yapısı ve Parlamenter Sistem, Hukuk Devleti Revizyonu ve İnsan Hakları, Mali Hukuk Normları ve İhale Mevzuatı, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Kadına Karşı Şiddet, Çocuk Adalet Sistemi: Koruyucu ve Önleyici Politikalar, Adil Yargılanma ve Toplumsal Uzlaşı, Basın Özgürlüğü ve Dezenformasyon, Yargının Sacayakları: Mesleki Sorunlar ve İtibar, Dijitalleşen Dünyanın Hukuka Etkisi ve Yapay Zeka ile Seçim Hukuku ve Demokratik Meşruiyet konuları ele alınacak.

Hukukun tüm paydaşlarını aynı masada buluşturmayı hedefleyen çalıştayda, savunma makamındaki avukatın, karar kürsüsündeki hakimin, bilginin kaynağı olan akademisyenin ve hukukun güven kapısı olan noterin sorunları gündeme gelecek.

Genel Başkan Dervişoğlu, "Hukuk Vizyon Belgesi"ni açıklayacak

Çalıştayın son günü, oturumların özet sunumlarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

Yargı, akademi, baro, medya ve siyaset dünyasından temsilcileri tek bir çatı altında buluşturacak çalıştay sonrası hazırlanacak "Hukuk Vizyon Belgesi", 14 Haziran'da Dervişoğlu tarafından kamuoyuna açıklanacak.

Çalıştaya Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu üye ve hakimleri, Türkiye Barolar Birliği ve 81 il baro başkanı, hukuk fakültesi dekanları ve akademisyenler, TBMM'den hukukçu milletvekilleri ve Anayasa ile Adalet Komisyonu üyeleri, siyasi partilerin hukuk ve seçim işleri başkanları, hakim, savcı ve avukat sendikaları ile meslek kuruluşları, basın mensupları ve sivil toplum temsilcileri davet edilecek.

Kaynak: AA

