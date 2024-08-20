İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP'ye katıldı

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İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. CHP lideri Özgür Özel tarafından rozet takılan Bilici, ''Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim'' dedi.

20.08.2024 14:20
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14 Mayıs 2023'te İYİ Parti'den Adana Milletvekili seçilen ve 15 Mayıs 2024'te istifa eden Bilal Bilici CHP'ye katıldı. CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı öncesi partiye katılan Bilici'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP LİDERİ ÖZEL'E ÖVGÜ

Bilici, CHP'ye katıldıktan sonra kısa bir konuşma yaparak "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesi ülkemizde önemli bir sonuç getirdi ve ben de davete olumlu cevap verdim" dedi.

"FAYDALI OLAMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Bilici, İYİ Parti'den istifa etiği dönemde yaptığı açıklamada "2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum" ifadelerine yer vermişti.

İYİ Parti\'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP\'ye katıldı

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici CHP'ye katıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Behzat: bir defa satan her zaman satar. 23 3 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Ak Parti'ye geçenleri eleştiriyorlardı. Şimdi kendilerine geçenler için ne diyecekler merak ediyorum 16 5 Yanıtla
  • Adem Deniz: Tencere yuvarlanmis sahibini buomus 10 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Ak partiye katılan İyi partililer gibi CHP ye katılanları da kınıyorum. Bu insanlar size değil partiye oy verdiler. 11 0 Yanıtla
    Batu Gun: Chpli olarak katiliyorum, insana degil partiye oy veriyorsak bu davranislar hatali 1 0
  • Hakikat: Degisen bir sey olmamis."Al birini vur otekine!" 7 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Ne anlamı kaldıki 5 2 Yanıtla

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