İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli

08.06.2023 00:52

27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan istifa etmesi gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, seçimlerden mağlubiyetle ayrılan ittifakta genel başkanların kalması gerektiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıp İYİ Parti'den istifa eden 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, seçimlerden mağlubiyetle ayrılan Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"İSTİFA ETMELİLER"

Ağıralioğlu, "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.

"KILIÇDAROĞLU ÜZERİNE ODAKLAŞAN BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Ağıralioğlu şunları söyledi: "Kemal Bey neyi eksik yaptı yerine, Kemal Bey üzerine odaklaşan bir süreç yaşadık. Seçmen hassasiyetleri doğru okunamadı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. İktidarın yapamadığı onca şey vardır avantajdır duygusunun tek olmadığı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. Değişim umudu bu kadar canlıyken kazanılamaz stratejisinin bir adı vardı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben şuna şaşırıyorum sanki ilk defa yeniliyorlarmış gibi. Yol kazası gibi davranan insanları görünce oy veren insanlara saygısızlık olduğunu düşünüyorum.

"10 SEFERDİR KAZANAMIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu 10 seferdir kazanamıyor. CHP siyaset kurmayları için bizim alıştığımız bir şey var. Seçime 3 5 ay kala kazanıyoruz umut olarak pompalayan sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir kadro. Tencere iktidarı deviremedi. Seçmenin sandığa itimatı kaybedilecek diye korkuyorum ben. Kendi hedeflerin çok uzağına düşmesine rağmen düzeltme imkanını seçmen Tayyip Bey'e vermiştir. 20 yıl art arda bütçe yapma imkânı kimseye kısmet olmamıştır. Bu bir başarıdır. 48 oy verenler için başarıdır, bizi duymaz adamlara rağmen değişimin arkasında duranların başarısıdır. 52 kadar 48'i de değişim umudunun heder edildiği bir kadroya heba olması."

YORUMLAR
500
İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli - Son Dakika


Son Dakika
00:52 İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli
00:47 Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çağrı: İstifa etmeleri gerektiğini düşünüyorum
00:26 Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Şehit oldu! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
00:24 Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi! 1 şehidimiz var
00:13 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime hava koşullarından dolayı 2 gün ara verildi
00:08 Sinop'un Ayancık ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi
00:04 West Ham United UEFA Konferans Ligi'ni 90+'da kazandı
23:59 Yok böyle final! Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
23:56 Şampiyon Galatasaray Joao Felix'i transfer etmek için harekete geçti
23:52 Gece yarısı bomba gelişme! Dünyaca ünlü futbolcu Joao Felix, Galatasaraylı oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 01:02:59. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement