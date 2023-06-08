İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa etmeli

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıp İYİ Parti'den istifa eden 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, seçimlerden mağlubiyetle ayrılan Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"İSTİFA ETMELİLER"

Ağıralioğlu, "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.

"KILIÇDAROĞLU ÜZERİNE ODAKLAŞAN BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Ağıralioğlu şunları söyledi: "Kemal Bey neyi eksik yaptı yerine, Kemal Bey üzerine odaklaşan bir süreç yaşadık. Seçmen hassasiyetleri doğru okunamadı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. İktidarın yapamadığı onca şey vardır avantajdır duygusunun tek olmadığı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. Değişim umudu bu kadar canlıyken kazanılamaz stratejisinin bir adı vardı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben şuna şaşırıyorum sanki ilk defa yeniliyorlarmış gibi. Yol kazası gibi davranan insanları görünce oy veren insanlara saygısızlık olduğunu düşünüyorum.

"10 SEFERDİR KAZANAMIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu 10 seferdir kazanamıyor. CHP siyaset kurmayları için bizim alıştığımız bir şey var. Seçime 3 5 ay kala kazanıyoruz umut olarak pompalayan sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir kadro. Tencere iktidarı deviremedi. Seçmenin sandığa itimatı kaybedilecek diye korkuyorum ben. Kendi hedeflerin çok uzağına düşmesine rağmen düzeltme imkanını seçmen Tayyip Bey'e vermiştir. 20 yıl art arda bütçe yapma imkânı kimseye kısmet olmamıştır. Bu bir başarıdır. 48 oy verenler için başarıdır, bizi duymaz adamlara rağmen değişimin arkasında duranların başarısıdır. 52 kadar 48'i de değişim umudunun heder edildiği bir kadroya heba olması."