İYİ Parti'den Kardeşlik ve Demokrasi Raporuna Eleştiri

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin, "Rapor dikkatle incelendiğinde ciddi hukuki ve siyasi belirsizlikler barındırdığı, tamamen muğlak ifadelerden ibaret olduğu, hiçbir somut öneri ve sonucun bulunmadığı görülmektedir." dedi.

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nu eleştirdi.

"Rapor dikkatle incelendiğinde ciddi hukuki ve siyasi belirsizlikler barındırdığı, tamamen muğlak ifadelerden ibaret olduğu, hiçbir somut öneri ve sonucun bulunmadığı görülmektedir" ifadesini kullanan Olgun, Rapor'da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda yeni bir Anayasa ihtiyacından söz edildiğini aktardı."

Anayasa'nın, temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelere "üst norm" niteliği verdiğini ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını düzenlediğini belirten Olgun, eşitlik ilkesi ve anayasal vatandaşlık kavramının Anayasa'da açık biçimde yer aldığını dile getirdi. Olgun, "Bu alanda kavramsal muğlaklık yaratacak yeni tanımlar üretmek, önce etnik, dini ve mezhepsel farklılıkları vurgulayıp, sonra bütünleştirici olacağı iddia edilen bir eşit vatandaşlık tanımı istemek, Türk milletini parçalara ayırıp sonra birlik çağrısı yapmak ne kadar samimidir? Milletimizin takdirine sunuyorum." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti'li Olgun, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine yönelik kararını da eleştirerek, "mahkemelerin fiilen tek bir merkezde toplanmasının, İstanbul gibi 15 milyonu aşan nüfusa ve devasa ticaret hacmine sahip bir şehirde, vatandaşın ve iş dünyasının yargıya erişimini zorlaştıracağını" söyledi.