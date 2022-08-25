İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı

25.08.2022 14:32

İYİ Parti Dış Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Avrupa ülkelerinde yaptıkları çalışmanın ardından gurbetçilerin sorunlarının çözümlerine yönelik hazırladıkları 14 maddelik taahhütnameyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda dağıttı.

İYİ Parti Dış Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Avrupa ülkelerinde yaptıkları çalışmanın ardından gurbetçilerin sorunlarının çözümlerine yönelik hazırladıkları 14 maddelik taahhütnameyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda dağıttı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak 3 ay boyunca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Türk vatandaşların yoğunlukla yaşadığı bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmaları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda paylaştı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve teşkilat mensuplarının eşlik ettiği Uz, Kapıkule'deki programda sorunların çözümlerine yönelik hazırladıkları 14 maddelik taahhütnameyi gurbetçilere dağıttı.

Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, gurbetçilerin sıklıkla yaşadıkları problemlere değindi. Avrupa'nın her yerini gezdiklerini söyleyen Uz, "Oradaki teşkilatları yapılarımızla, derneklerimizle faaliyetler içerisinde olduk ve esnafımızı gezdik. Bu bağlamda 14 ana madde üzerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit ettik. Bir komisyon marifetiyle gözden geçirdikten sonra genel başkanımıza konuyu arz ettik. Bir çalışma ekibi oluşturmak suretiyle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hem ülkelerinde hem Türkiye'ye gelişlerinde yaşadıkları sıkıntı ve dertleri konusunda çözüm odaklı neler yapabileceğimizi masaya yatırdık ve bununla ilgili bir taahhütname hazırladık. Orada yaşayan vatandaşlarımıza nasıl biz de kol kanat gereriz, yaralarına nasıl merhem olabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik" dedi.'ANLAŞMAYA RİAYET EDEN SADECE TÜRKİYE OLMUŞ'Gurbetçilerin yaşadıkları sorunlardan örnek veren Uz, "En önemli olanlardan bir tanesi geliş güzergahlarındaki yaşadıkları sıkıntıları, sınır kapılarındaki bekleme sürelerini dillendiriyorlar. Ülkelerinde yaşadıkları dolandırıcılık işlerinde mağdur edildiklerini dile getiriyorlar. Emekliliği ülkemizde hak etmiş ve daha sonra iptal edilmiş olmasından bahsediyorlar. En acısı; 12 ülkenin anlaşmış olduğu bir anlaşma neticesinde oradaki vatandaşların Türkiye'deki mal varlıkları ve birikimlerinin Almanya'ya bildirilmesi üzerine büyük mağduriyet yaşadıklarını, kimisinin mal varlıklarına el konduğu, kimisinin maaşlarının kesildiği, kimisine ise çok büyük vergi yükünün konduğu bir süreç yaşıyoruz. Maalesef bu 12 ülkenin anlaşmasında sadece buna riayet eden ve Almanya'ya bu bilgileri veren Türkiye var, diğerleri de vermemiş" diye konuştu.'SEÇİM İÇİN İYİ PARTİ'NİN HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'

Gurbetçilerin ciddi sorunları bulunduğunu ve bunu çözmek için hazır olduklarını kaydeden Uz, "Orada gurbetteler burada 'Alamancılar' tabiri var. Maalesef bunları dinlememiş, kulak arkası etmişiz. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde 4 milyona yakın seçmen sayısı var. Birçok noktada yaşayan kendi vatandaşlarımız var. Bunları bugün kendileriyle paylaşacağız. Kendileriyle ilgili İYİ Parti ailesi olarak neler yaptığımızı, ne gibi çalışmalar yaptığımızı bildireceğiz. Zamanında veya erken hangi tarihte olursa olsun, bu seçim için İYİ Parti'nin hazır olduğunu da hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili göstermiş olacağız" dedi.


YORUMLAR
500
İYİ Parti heyeti Edirne'de dönüş yolundaki gurbetçilerle bir araya geldi İYİ Parti heyeti Edirne'de dönüş yolundaki gurbetçilerle bir araya geldi Meral Akşener: Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor Meral Akşener: Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor
Kaynak: DHA

Rıdvan Uz, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:33 İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 16:22:07. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement