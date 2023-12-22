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İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner, Ahmet Ertürk'ün atanmasının ardından adaylıktan çekildi - Son Dakika
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İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner, Ahmet Ertürk'ün atanmasının ardından adaylıktan çekildi

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevine Ahmet Ertürk'ün atanması sonrasında açıklama yapan İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner, görevden alınan ve kaybeden ekibe görev verilen bir sistemde görev yapmanın anlamı olmadığını belirterek adaylıktan çekildi.

İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner, Ahmet Ertürk\'ün atanmasının ardından adaylıktan çekildi
22.12.2023 - 13:17,
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İYİ Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevine Ahmet Ertürk'ün atanması sonrasında açıklama yapan İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner adaylıktan çekildiğini açıklayarak "Kongrede kazanan ekip görevden alınıyor ve kaybeden ekibe görev veriliyorsa, benim burada görev yapmamın bir anlamı yok" dedi.

İYİ Parti İl Başkanlığı görevine Ahmet Ertürk'ün atandığı yönünde çıkan haberlerin ardından gözler, İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner'e çevrildi. Belediye başkan aday adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Taner'in ardından boş kalan başkanlık koltuğuna vekaleten getirilen Sadettin Yabaş'ın görevden alınarak Genel Merkez tarafından Ahmet Ertürk'ün atanmasını eleştiren Recep Taner, Efeler Belediye Başkan Aday Adaylığı'nı geri çektiğini açıkladı.

İYİ Parti tüzüğüne göre il başkanı atamasının genel merkezden değil yönetim kurulu içerisinden seçilmesi gerektiğini ifade eden Taner; "Artık aday değilim. Kongrede benim karşımda kaybetmiş ekibi getirecekler, sonra benden başarı bekleyecekler. Öyle bir başarı gelmez. Kongrede kazanan ekip görevden alınıyor ve kaybeden ekibe görev veriliyorsa benim burada görev yapmamın bir anlamı yok. Efeler Belediye Başkanlığı Adaylığı'ndan çekildim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner, Ahmet Ertürk'ün atanmasının ardından adaylıktan çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner, Ahmet Ertürk'ün atanmasının ardından adaylıktan çekildi - Son Dakika
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