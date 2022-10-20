ABD'ye giden Akşener'in sağ kolu Ahmet Erozan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Hamburger yemeye gelmedik - Son Dakika
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ABD'ye giden Akşener'in sağ kolu Ahmet Erozan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Hamburger yemeye gelmedik

20.10.2022 07:57

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, beraberindeki heyetiyle birlikte ABD'ye gitti. Bir canlı bağlantıda konuşan Erozan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine göndermede bulunarak, "Hamburger yemeye gelmedik" demesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ABD ziyareti ile gündeme oturdu. Gezinin tam da istediği gibi geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na, ABD gezisinde 8 saat boyunca yanındaki ekipten ayrı şekilde ne yapıldığı sorulmuştu. Duruma tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "8 saat boyunca ne yaptığını, nereye gittiğini açıklamalıdır?" demişti.

HAMBURGER YEDİĞİNİ ANLATMIŞTI

Kılıçdaoğlu ise bu süreçte New York'taki Türken Vakfı binasına gittiğini, sosyal medyadan paylaşım yapmak için video çektiklerini, dönüşte sadece benzinciye uğradıklarını ve burada hamburger yediklerini söylemişti.

LİDERLER NE DİYECEK?

Siyaset gündemine oturan bu gezi sonrasında İYİ Parti'den bir heyet de ABD'ye gitti. Kılıçdaroğlu'nun hemen ardından ABD'ye giden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, dün akşam sosyal medya hesabından katıldığı bir canlı yayın bağlantısını paylaştı. Erozan bu paylaşımına "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik." ifadelerini yazdı. Kılıçdaroğlu'na gönderme olarak yorumlanan bu ifadelerin İYİ Parti ve CHP ittifakını nasıl etkileyeceği ve liderlerin buna ne cevap vereceği ise merak konusu.

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Son Dakika Politika ABD'ye giden Akşener'in sağ kolu Ahmet Erozan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Hamburger yemeye gelmedik - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'ye giden Akşener'in sağ kolu Ahmet Erozan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Hamburger yemeye gelmedik - Son Dakika
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