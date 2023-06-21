İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti

21.06.2023 14:07

İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Keçeciler istifa etti.

İYİ Parti'de 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi istifalar devam ediyor. Partide STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Murat Keçeciler istifa etti. Açıklamasında Keçeciler, "İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor." dedi.

ROZETİNİ AKŞENER TAKMIŞTI

Rozetini Genel Başkan Meral Akşener'in taktığı İYİ Parti STK ve Kanaat Önderlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Keçeciler, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİDEKİ ARKADAŞLARIN KAFASI KARIŞIK"

Keçeciler'in istifa açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu. Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum"

İYİ Parti'de son günlerde istifa eden önemli isimler arasında Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali ve Taylan Yıldız dikkati çekiyor.

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti - Son Dakika
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