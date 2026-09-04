İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taş, Sinop'ta emekliler için mücadele vurgusu yaptı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taş, Sinop'ta emekliler için mücadele vurgusu yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taş, Sinop\'ta emekliler için mücadele vurgusu yaptı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Sinop İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Taş, emeklilerin daha iyi şartlarda yaşamaları için TBMM'de mücadele ettiklerini belirtti ve yeni üyelere rozetlerini taktı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Taş, yaptığı konuşmada, Sinop'ta emekli nüfusun yoğun olduğunu söyledi.

Türkiye'de her kesimin olduğu gibi emeklilerin de çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Taş, İYİ Parti olarak emeklilerin daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla TBMM'de mücadele ettiklerini dile getirdi.

Ülkenin tüm sorunlarını çözüme kavuşturmaya talip olduklarını vurgulayan Taş, konuşmasının ardından partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taş, Sinop'ta emekliler için mücadele vurgusu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taş, Sinop'ta emekliler için mücadele vurgusu yaptı - Son Dakika
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