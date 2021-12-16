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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Osmaniye'de halka seslendi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Osmaniye'de halka seslendi Açıklaması

16.12.2021 15:06
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Osmaniye'de halka seslendi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim yapmaya çalıştığım şey, sizin dertleriniz üzerinden sizin sesiniz olarak bu sesi Türkiye'ye, Türkiye'yi yönetenlere duyurup bu dertlere çözümdür.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Benim yapmaya çalıştığım şey, sizin dertleriniz üzerinden sizin sesiniz olarak bu sesi Türkiye'ye, Türkiye'yi yönetenlere duyurup bu dertlere çözümdür." dedi.

Akşener, Kadirli ilçesinde parti otobüsünden vatandaşları selamladı, daha sonra Atatürk Caddesi'nde otobüsün önüne kurulan platformdan halka seslendi.

Vatandaşın dertlerini Türkiye'yi yönetenlere duyurup bu dertlere çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten Akşener, "Siyaset kurumu 'O ona bunu dedi, bu buna bunu dedi, şu şuna şunu dedi, sen ne diyorsun?' gibi bir kutuplaşma üzerinden yürüdüğü için siyaset kurumu çok kolay oy aldı. 'Kaşının altında gözün var, niye var? Gözünün üstünde kaşın var, niye var?' üzerinden kavga ettirilerek bugünlere geldik." diye konuştu.

Akşener, politikacıların birbirinin düşmanı olmadığını aktararak "Benim yapmaya çalıştığım şey, sizin dertleriniz üzerinden sizin sesiniz olarak bu sesi Türkiye'ye, Türkiye'yi yönetenlere duyurup bu dertlere çözümdür. Meral Akşener ve arkadaşları da çözüm üretsin, diğer siyasi partilerin genel başkanları ve mensupları da çözüm üretsin. Gelelim er meydanına yani sizin tartınıza, kimin çözümlerini, hangi siyasilerin ürettiği çözümleri beğenirseniz, hangisini olumlu görüyorsanız kim sizi ikna edebiliyorsa, o gün oylarınızı onlara verirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Oylarınız çantada keklik olmamalı"

"Oylarınız çantada keklik olmamalı. Esnafın müşterisi nasıl velinimetiyse siz de siyasetçinin velinimetisiniz." diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Bakın Türkiye'nin kaynakları çok. Bir kere insanı çalışkan, harika gençlerimiz, harika kadınlarımız var. Herkes çalışkan, yeter ki iş olsun. Çıkıp ahmağın teki diyor ki, 'İş var, çalışan yok'. Hadi oradan be... Nerede? Şimdi utanmadan diyorlar ki 'Efendim mühendis, biz ona asgari ücretle iş teklif edemiyoruz. Onun için mühendisler işsiz.' Hadi oradan be... Ben biliyorum. ODTÜ mezunu makine mühendisinin, ODTÜ mezunu inşaat mühendisinin 3 bin 100 lira ile işe başladığını, hadi oradan be... İş verdiniz de kim girmedi?"

Akşener, şu anki gidişata "Dur." demenin vatandaşın elinde olduğunu belirterek "Şimdi bizi birbirimize çarpıştırmaya çalışacaklar, 'Hayır.' diyeceğiz. Asla birbirinizle kavga etmeyeceksiniz. Bakın çok samimi söylüyorum, bir kişiyle ters düşmeyeceksiniz, kavga etmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, daha sonra Savrun Çayı'nda turp temizleyen işçilerle de bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Osmaniye'de halka seslendi Açıklaması

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, kavga, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Osmaniye'de halka seslendi Açıklaması - Son Dakika


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