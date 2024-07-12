İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Bize insanların çantaları değil gönülleri lazım

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'de yaşanan istifalara ilişkin, "Bugünün şartları içerisinde partiniz eğer yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediği sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil gönülleri lazım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bir dizi ziyaret çerçevesinde Isparta'ya geldi. Dervişoğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak İYİ Parti Isparta İl Başkanı İbrahim Tekeli ve partililerle parti binasında bir araya geldi. İYİ Parti Isparta İl binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Isparta'da olmaktan yaşadığı memnuniyeti dile getiren Dervişoğlu, " Süleyman Demirel'in doğduğu, büyüdüğü, Türk milletinin hizmetine koştuğu bir yer Isparta. Kendisinin demokrasi tarihinde önemli izleri de var. Altı kere gitmeyi halkın iradesi ve tercihi sayan, yedi kere gelmeyi de demokrasinin erdemi olarak sevgimize işleyen, kalkınmış, büyük, demokrat Türkiye'nin mimarlarından biri. Onun mirasının takipçisi olmak, bizim görev ve sorumluluğumuzdur. İYİ Parti olarak bu önemli şahsiyetlerin ayak izlerine basarak bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Türkiye'nin çok önemli problemleri var. Bizi doğruların dışında konuşurken görmeyeceksiniz. Ben bugün Isparta'ya yeni bir umudun yeşertilebileceğinin sözünü vermeye geldim" dedi.

"Türkiye'de olan yanlışlıklara parti olarak öncülük edeceğiz"

Isparta'da Dereboğazı yolu ve Eğirdir Gölü'nde yaşanan su çekilmesine dikkat çeken Dervişoğlu, "Türkiye'nin her yerinde olan sorunların benzerleri, Isparta'da da yaşanıyor. Çağımızda yaşanmaması icap eden sorunlar, böyle bir dönemde de yoldan kaynaklı, ulaşımdan kaynaklı sorunların olmaması lazım. Ayrıca çevresel duyarlılıkları olmayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Derelerimize, göllerimize, ormanlarımıza sahip çıkma noktasında birtakım eksiklikler içerisinde bu hükümet. Bunlara toptancı bir şuur ve tarih anlayışıyla yaklaşıp, sadece sorunları tespit değil, çözüm yolunda da önerilerimizi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de kamuoyu huzurunda sıklıkla açıklıyoruz. Çevresel duyarlılık sahibi olmak kolay bir şey değil, bir kültür gerektiriyor. Zaten buranın yetiştirdiği en önemli evlatlarından biri olan Süleyman Demirel de biliyorsunuz, bozkırın yeşille olan kavgasından bahsediyor. Biz o kavganın takipçisi olacağımızı söylüyoruz. O bahsettiğiniz şeyler, devletin otonom yatırımlarıdır yani yapmak zorunda olduğu yatırımlarıdır. Yıllara şamil bir ihmalden kaynaklıdır bütün bu bahsettikleriniz ama fiziki hatalar da var. Ölümlü kazalara sebep oluyor. Onun dışında Isparta çiftçilikle uğraşan, tarla ve bahçe bitkilerinin yetiştirildiği bir yöredir. Burası göller bölgesi, dolayısıyla ürün çeşitliliği de çok yüksek ama takdir edersiniz ki Türkiye'de bankalar para kazanıyor, üreticiler zarar ediyor. Eğer böyle bir tabloyla karşı karşıyaysanız bir yanlışlık var demektir. O yanlışın müsebbipleri vatandaş tarafından belirlenmesi lazım. Biz de buna parti olarak öncülük edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil gönülleri lazım"

Konuşmasının devamında 2024 yerel seçimlerini değerlendiren ve İYİ Parti'de yaşanan istifaları dile getiren Genel Başkan Dervişoğlu, "Uyguladığımız yanlış stratejiler ve aldığımız yanlış kararlar nedeniyle hepimiz sorumlusuyuz. Bu geçmişle alakalı bir durum değil, parti kurumsal bir kimliği de temsil eder. Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında bizim görevi teslim aldığımız günden bakılırsa üç misli artmış durumda. İYİ Parti içerisinde birtakım istifalar var evet, bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifalar biliyorsunuz tek taraflı bir karardır. Bugünün şartları içerisinde partiniz eğer yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediği sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil gönülleri lazım. Gönlümüzde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Buradaki açıklamaların ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Süleyman Demirel anıt mezarı ve Gelendost, Yalvaç ilçe belediyelerini ziyaret etti. - ISPARTA