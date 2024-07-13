İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'deki elektrik kazası için başsağlığı diledi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkede insan hayatına verilen değerin yine sınıfta kaldığı feci bir habere şahit olduklarını kaydetti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'de 2 gencin sokak ortasında herkesin gözü önünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirten Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Üstelik tüm uyarılara ve defalarca yapılan şikayetlere rağmen ne bir denetim yapılmış ne de bir tedbir alınmış. Başta, vatandaşını sokak ortasında yürürken korumaktan aciz bir yönetim olmak üzere, sonucu çok ağır olan bu büyük ihmalin sorumluları ve böyle bir utanç vesikasına neden olan herkes derhal yargı önünde hesap vermelidir."

İYİ Parti olarak bu faciaya sebep olan acizliğin ve bu ihmalde sorumlu olanların peşini bırakmayacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Dervişoğlu, hayatını kaybeden gençlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.