İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kütahya'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kütahya'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kütahya\'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı\'na katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kütahya'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

07.02.2025 23:16
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kütahya'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

Kütahya programı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ni, Kütahya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Dervişoğlu, partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'yu karış karış gezerek milletin ayağına gittiğini ve partisini anlattığını söyledi.

Millet ne istiyorsa onu konuştuğunu belirten Dervişoğlu, milletin gönlünden geçenleri dile getirdiğini ifade etti.

Bazı muhalefet partilerinin yapay problemleri tartıştığını söyleyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Neye kilitlendik? Cumhurbaşkanlığı seçimine. Yakın zamanda seçim var mı? Seçim olma ihtimali var mı? İktidarın kaybedeceği bir dönemde seçime girme ihtimali var mı? Bakıyorsunuz muhalefet seçimi tartışıyor. Seçimi tartışmakla da kalmıyor, Cumhurbaşkanı adayının hangi muhalefet partisinden ve kim olarak belirleneceğini tartışıyor. Siyasi partilerin özgün kimlikleri üzerinden yürütülen bir tartışma yok. Tartışmalar kişiler üzerinden yürütülüyor. İmamoğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı olacak? 'Cumhurbaşkanı kim olacak' diye tartışıyoruz ama 'memleketin, vatandaşın hali ne olacak?' diye soran var mı Allah aşkına?"

Program sonunda İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir, Dervişoğlu'na çini tabak ile Kütahyaspor forması ile atkısı hediye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kütahya'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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