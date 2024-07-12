İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Partimiz istifalardan etkilenmedi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Partimiz istifalardan etkilenmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partideki istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, partinin günü şartları içinde yükselmeye devam ettiğini belirtti. Dervişoğlu, istifaların partiyi olumsuz etkilemediğini ifade etti ve insanların çantalarının değil, gönüllerinin önemli olduğunu vurguladı.

12.07.2024 14:57
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partideki istifalara ilişkin "Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. " dedi.

Bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketinde olduklarını ve anıt mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.

Demirel'in kalkınmış, büyük, demokrat, hür müreffeh Türkiye'nin mimarlarından biri olduğunu belirten Dervişoğlu, onun mirasının takipçisi olmanın kendileri açısından görev ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak bu siyasi şahsiyetlerin ayak izlerine basarak yolculuklarını sürdüreceklerini dile getirerek "Demokrasinin erdeminin, kazanımlarının peşinde koşmayı da sürdüreceğiz. Bizi doğruların dışında konuşurken görmeyeceksiniz. Türkiye'nin çok önemli problemleri var, bu problemlerin müsebbiplerini vatandaşa şikayet etmek için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız." diye konuştu.

"Türkiye umutsuz değildir"

Türkiye'nin çaresiz olmadığını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye umutsuz değildir, bugün iş başında bulunan iktidara mecbur ve mahkum değildir. Herkes rahat ve müsterih olsun. Biz varız, iyiler var, iyilerin teşekkül ettirdiği tarihi sorumlulukları yüklenmiş kadrolarımız var. Bu kadrolarla Türkiye'yi bu karanlık günlerden kurtarıp yarının aydınlık ufuklarıyla buluşturmak üzere mücadelemizi sürdüreceğiz. Isparta'dayız, Yalvaç ve Gelendost'ta olacağız. Yarın da Allah nasip ederse Afyonkarahisar'da olacağız. Partimizin düzenlemiş olduğu bir kamp programı var. O programı da icra ettikten sonra yeniden Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevimizin başına döneceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla milletimize verdiğimiz sözü tutacağız ve Anadolu yollarında olacağız. Türkiye'nin sorunlarını çözme iradesi sergileyen yetişmiş kadrolarımızla milletimizin hizmetine talibiz."

"Bu istifalar keşke olmasaydı"

Bir gazetecinin, anketlere göre İYİ Parti'nin oyunun düştüğü iddialarını ve partideki istifaları nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Dervişoğlu, "Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında, İYİ Parti'nin oyları bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda. İYİ Parti içinde bir takım istifalar var, doğru. Bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa tek taraflı bir karardır. Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil, gönülleri lazım. Gönlü bizde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Partimiz istifalardan etkilenmedi - Son Dakika

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