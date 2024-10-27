İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin 7. kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin 7. kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin 7. kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir.

27.10.2024 16:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin "Adalet Peşinde" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 7. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Partinin önceki genel başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, genel idare kurulu üyeleri ve partililerin katıldığı programda, "Adalet Peşinde" başlıklı filmin gösterimi yapıldı, "İyiler Ayağa Kalktığı Zaman" adlı parça çalındı.

Dervişoğlu, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümüne 2 gün kaldığını anımsatarak, "Türklüğün bir an daha aşağılanmasına" tahammülleri olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin cebren ve hile ile bütün kurumlarının zapt edildiğini iddia eden Dervişoğlu, ülkenin hukuk düzeninin ortadan kaldırıldığını, Türk milletinin kendi kanunlarını yapamadığını ve hazinesinden hakkını alamadığını savundu.

Türk milletinin kendi vatanında yabancı durumuna düşürülmek istendiğini ileri süren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Saray saltanatınca 15 yıldır sürdürülen hain plan en üst noktaya taşınarak, milyonlarca vatansıza ve bayraksıza 'mülteci' diyerek, 'sığınmacı' diyerek, 'ensar' diyerek, adım adım vatandaşlık sağlayacak bir tuzak çalıştırılmaktadır. Ülkenin okullarına öğretmen atamamaktadır, sabun dahi koymamaktadır. Hastanelerinde ne doktor ne de boş yatak vardır. Adalet terazisini, haklının kanunu değil, güçlünün parası çekmektedir. Kadınların canlarına, ırz ve namuslarına göz dikenler, serbestçe dolaşmaktadır. Binlerce insanın öldüğü depremler dahi, bu yağma düzeninin bir manivelasına dönüştürülmekte, Türk insanının evine, tarlasına, malına el konulmaktadır. Ormanları yakılıp betondan rant kuleleri yapılmaktadır."

"Davamız, Türkiye Cumhuriyeti yaşatma davasıdır"

İYİ Parti olarak en büyük davalarının, tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi Türk milletini ve Türk Cumhuriyetini kurtarmak olduğunu belirten Dervişoğlu, "Umudumuzu kaybedecek bir dakikamız yoktur. Umudunu kaybetmiş bir neferimiz dahi yoktur. İşte bizim davamız budur. Bizim davamız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini yaşatma davasıdır." dedi.

Türkiye'nin gündemine yeni bir anayasa tartışmasının olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye yaklaşık yarım asırdır terör belasıyla mücadele ediyor. Binlerce şehidin manevi yükü, binlerce gazinin sorumluluğu omuzlarımızdadır. Taşıdığı sıfat ne olursa olsun hiç kimsenin, şehitlerimizin manevi hatıralarına zarar vermeye ve onların aziz ruhlarını incitmeye hakkı yoktur. Gazilerimizi yeniden yaralamaya, onurlarıyla oynamaya da hakları yoktur. Buna asla izin vermeyeceğiz. Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimizi çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz."

Dervişoğlu, 7 yıl önce başlattıkları siyasi hareketi kimsenin şahsi hırs ve hedefine kurbanı ettirmeyeceklerini altını çizerek, "Ben, başkalarına devlet değil, Türk milletine kendi iktidarını vadediyorum. Ben, başkaları gibi iktidar karşıtlığından korkan muhalefeti de temsil etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerinde ve kuruluş felsefesinde buluşan herkesi istiklal ve istikbali koruyup kollamak üzere İYİ Parti'de buluşmaya davet eden Dervişoğlu, Cumhuriyet'in 101'inci, İYİ Parti'nin 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Abdullah Öcalan, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Kültür, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin 7. kuruluş yıl dönümü programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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