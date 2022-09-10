İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

10.09.2022 17:58
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'de esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'de esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener, Başakşehir'deki programında esnafı ziyaret ederek, sohbet etti ve yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bir gencin Avrupa Birliği'yle (AB) ilgili sorusunu yanıtlayan Akşener, "AB'ye katılmaya yönelik kimse hayır demiyor da AB'ye şu anda ışık yılı kadar uzaklaştık. AB'ye girilir girilmez, onu bilemem oğlum, alma almama, girme girmeme bir sürü karışık iş var orada. AB'nin demokrasi, hukuk üstünlüğü, yargının bağımsızlığı gibi kriterleri var. Biz onların hepsinin arkasında olma sözü veriyoruz." dedi.

Daha sonra Bağcılar'a giden Akşener, burada ziyaret ettiği esnafla sohbet edip durumlarını sordu. Akşener, Bağcılar programı kapsamında vatandaşlarla da görüştü.

Esenler'de de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener, bu ilçede kurulan parti karavanını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Akşener'e ziyaretlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Başakşehir, İYİ Parti, İstanbul, Esenler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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