Meral Akşener: Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener: Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor

23.08.2022 08:36

Hayat pahalılığı konulu bir video yayınlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor. Tweet bu kadar" sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor. Tweet bu kadar..." notu ile 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programından kısa bir video yayınladı.

Videoda Akşener'in, "Oğlum geçinebiliyor musun?" diye sorduğu genç şöyle cevap verdi:

"Yani biraz zorlanıyorum açıkçası. Ben oda arkadaşlarımla yani yurtta kalıyorum, KYK'da. Oda arkadaşlarımla şöyle bir olay dönmüştü. İstanbul'da kar yağdığı zaman oda arkadaşım çıkıp; 'oh bir hafta dışarı çıkıp para harcayamayacağız. Cebimizde kalacak' gibi cümleler kullandı yani. Bu çok içler acısı bir durum. Hani ben aynı zamanda birçok sanat dallarıyla ilgileniyorum. Ben buna dair üretimler yapmak için aslında bir yıl öncesinden İstanbul'a gelip burada hem çalışıp hem eve çıkma gibi bir düşüncem vardı ve dolar bir anda 10'un (liranın) üzerine çıkınca böyle bir şeye yeltenemedim açıkçası. Yapamadık yani bir yıldır.

"BEN ÖNÜME BAKABİLMEM İÇİN ÖNCE KARNIMDAN ÖNÜME BAKMAM GEREKİYOR"

Ben şu dönemde politikayla ilgileniyorsam eğer; buna dair bir şeyler yapıyorsam, yapmaya çalışıyorsam hatta yaptığım için bu beni belli başlı streslere sokuyor. Hani üzerimde çok büyük bir yük varmış gibi hissediyorum. Her yerde konu dönüp dolaşıp, dediniz ya '5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz.' Ben önüme bakabilmem için önce karnımdan önüme bakmam gerekiyor. Bunun da bence konuşulması gerekiyor. Bu kadar"

"TWEET BU KADAR"

Akşener, "Tweet bu kadar" sözüne genç; "Evet" yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Akşener: 'Atatürk'ümüzün Büyük Vizyonuyla Öğretmenlerimize Hak Ettiği İtibarı Yeniden Kazandırmamıza Çok Az Kaldı' Akşener: 'Atatürk'ümüzün Büyük Vizyonuyla Öğretmenlerimize Hak Ettiği İtibarı Yeniden Kazandırmamıza Çok Az Kaldı' Akşener: Ortak Akıl, Saygı ve Makulün Işığında; Güçlü, Zengin ve Mutlu Bir Türkiye İçin Bir Araya Geldiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel... Akşener: Ortak Akıl, Saygı ve Makulün Işığında; Güçlü, Zengin ve Mutlu Bir Türkiye İçin Bir Araya Geldiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel...
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener: Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
08:19 Tahıl koridoru için en kritik görevin başındaydı! Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini talep etti
08:01 Kilis'te anne ve kızını öldürdüğünü itiraf eden katil tutuklandı
07:51 MasterChef Türkiye yarışmacısından acı haber! Hamza Mercimek'in iki böbreği iflas etti
07:22 Bisikletinden indikten sonra başladı! Nefes borusuna kaçan tavuk döner sonu oldu
07:51 İsrail'de iki haham torunundan kan donduran plan! Filistinlilerin canı tehlikede
08:08 Akaryakıt istasyonunda pompalı dehşet! Bir kişi yaşamını yitirdi
01:31 Eşiyle boşanma aşamasında olan koca korku dolu anlar yaşattı! Polise saatlerce direnen adamın sonu
00:50 Tribüne yaptığı hareket yetmedi sosyal medyadan da paylaştı! Fenerbahçe taraftarından Onyekuru'ya tepki yağıyor
00:27 Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu
00:17 Motorinden sonra bir zam da benzine! Fiyat 21 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 08:45:13. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener: Türkiye'de bir genç; 'Önüme bakmam için önce kafamı karnımdan kaldırmam gerekiyor' diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement