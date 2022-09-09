CHP'nin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı - Son Dakika
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CHP'nin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı

09.09.2022 08:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in sözleriyle gündeme gelen HDP'ye bakanlık verilmesi iddialarıyla ilgili konuştu. Akşener, "Eylül linci başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Son dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek katıldığı programlarda gerekse basına verdiği demeçlerdeki açıklamaları 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı şeklinde yorumlanırken, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in bu duruma karşı çıktığı iddia edilmişti.

AKŞENER'DEN "İMZA KAMPANYASI" İDDİALARINA ÇARPICI YANIT

Hatta iddiaları bir tık ileriye taşıyan bazı internet siteleri Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermek adına imza kampanyası başlatacağı iddiasında bulunmuştu. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in konuyla ilgili sorularına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YANLIŞ BİLE DEMİYORUM, YALAN DİYORUM"

"Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası mı başlatıyorsunuz?" sorusuna "Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum" yanıtını veren Akşener, CHP'li vekil Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı ve büyük tartışma yaratan "İktidara geldiğimizde HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine de çarpıcı bir cevap verdi.

"EYLÜL AYI GELDİĞİNDE BİRİLERİ İYİ PARTİ'Yİ LİNÇ ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR"

Akşener, "Eylül linçi başladı. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MANSUR BEY'İ ZİYARET EDECEĞİM"

Dün 3 yılın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmesi hakkında da konuşan Akşener "İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim. Bu hafta bir açılışlarına katılacağım. Öncesinde makamda ziyaret etmek istedim. Aynı şekilde Ankara'da da açılışlar var ve öncesinde Mansur Bey'i ziyaret edeceğim" dedi.

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Son Dakika Politika CHP'nin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı - Son Dakika
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