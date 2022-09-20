İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Pursaklar ve Keçiören'de esnaf ziyareti Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Pursaklar ve Keçiören'de esnaf ziyareti Açıklaması

20.09.2022 18:14

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin açıkladığı Sosyal Konut Projesi'yle ilgili, " Vatandaş neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bilmek zorundadır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin açıkladığı Sosyal Konut Projesi'yle ilgili, " Vatandaş neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bilmek zorundadır. Projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız, düzeltmedikleri takdirde biz geleceğiz, o projeyi yapacağız." dedi.

Akşener, Ankara'nın Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener, Keçiören ziyareti sırasında kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı sistemini eleştirerek, "75 milyar lira ödendi sahiplerine. 75 milyar lira cebinizden çıktı. 75 milyar lira nasıl gitti? Çünkü Türkiye'nin her türlü borcunu altın, dolar ve avro ile yaptılar. Ekonomiyi doğru dürüst yönetemediler." diye konuştu.

Esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Akşener, "Şimdi 'FETÖ'cü' dediler olmadı, 'PKK'lı' dediler olmadı, 'Faili meçhulcü' dediler olmadı. Denilmedik bir şey kalmadı. Ama biz o dükkanları gezmeye devam ediyoruz. O dükkanların içinde bugüne kadar bir partiyi yermedim, partimi övmedim, propaganda yapmadım. Sadece dertlerinizi öğrendik. Bizim siyasi anlayışımız budur." ifadelerini kullandı.

Hükümetin açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ne de değinen Akşener, şunları kaydetti:

"Bakın seçime doğru gidiyoruz. Ne yaptılar? Sosyal Konut Projesi ortaya koydular. Mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yanı var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Şimdi Hayrettin Karaman'dan değil ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir vatandaş neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bilmek zorundadır. Onu söylemek zorundasınız. Bakın projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız, düzeltmedikleri takdirde biz geleceğiz, o projeyi yapacağız ve gerçekten fakirin evini ödeyebileceği şekilde yapıp teslim edeceğiz."

Esnaf ziyaretleri sırasında zaman zaman alışveriş yapan Akşener, balıkçıda gazetecilere balık ikram etti.

Akşener, sabah saatlerinde Pursaklar'da kanaat önderleri ve iş insanlarıyla da bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Pursaklar ve Keçiören'de esnaf ziyareti Açıklaması - Son Dakika

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