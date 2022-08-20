Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz

20.08.2022 02:46
Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde mini bir miting düzenledi. Bir ara sesini yükselten Akşener, "Yahu, Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." diyerek vatandaşlara çıkıştı. Akşener ayrıca, çözüm oluşturana oy verilmesini talep ederek, "şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İstanbul'da Küçükçekmece; Güngören ve Zeytinburnu esnafıyla bir araya geldi. Akşener'in üçüncü durağı Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlara seslendi.

"ŞUCULUK BUCULUK ÜZERİNDEN OY VERİP KAZIK YİYORSUNUZ"

Uzun bir sürenin ardından Zeytinburnu'nda olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Akşener, milletvekili olduğu dönemde de dükkanları gezdiğini belirterek, "2,5 yıldır dükkan dükkan, esnaf esnaf, ilçe ilçe, il il geziyorum. Pandemiden önce başladık, pandemiden sonra devam ettirdik. Bu ülkede gerçekten vatandaşların, milletimizin, esnafın, atanamayan öğretmenin, EYT'linin, atanamayan gençlerin, akşama hangi yemeği pişireceğim diyen annenin, yurt problemi çeken öğrencilerin, kiraların uçup gittiği İstanbul'da ve Türkiye'de kiracıların, dertlerin konuşulmadığı, buna karşılık şuculuk, buculuk üzerinden hepimizi birbirine düşüren bir dille siyaset yapılıyor. Günü geldiğinde oylarınızı vereceksiniz amenna. Burada elbette hepimizi tartın ve bu tartıyı hangi parti, hangi siyasetçi bizim derdimizle ilgilenir, hangi çözümleri oluşturuyor, hangi çözüm daha iyi üzerinden tartın ve ona göre oyunuzu verin. Ama şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz." dedi.

"BEN HANGİSİYİM KARAR VERİN"

Bir ara sesini yükselten Akşener, "Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu, Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
MERAL AKŞENER ZEYTİNBURNU'NDA ESNAFI ZİYARET ETTİ MERAL AKŞENER ZEYTİNBURNU'NDA ESNAFI ZİYARET ETTİ İSTANBUL-BAKAN KURUM, ZEYTİNBURNU'NDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL-BAKAN KURUM, ZEYTİNBURNU'NDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Kaynak: ANKA

Zeytinburnu, İstanbul, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
00:18 İngiltere'de yaşayan sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine tepki gösterdi: Resmen çökmüş
00:18 Galibiyet sonrası açıklama yapan Okan Buruk'tan transfer müjdesi: En az 3 futbolcu alacağız
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine yazılan "Miniciksin" şiirine esprili yanıt: Kızım ben 1.85 boyundayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 08:58:44. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement