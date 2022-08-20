Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün İstanbul'da Küçükçekmece; Güngören ve Zeytinburnu esnafıyla bir araya geldi. Akşener'in üçüncü durağı Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlara seslendi.
Uzun bir sürenin ardından Zeytinburnu'nda olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Akşener, milletvekili olduğu dönemde de dükkanları gezdiğini belirterek, "2,5 yıldır dükkan dükkan, esnaf esnaf, ilçe ilçe, il il geziyorum. Pandemiden önce başladık, pandemiden sonra devam ettirdik. Bu ülkede gerçekten vatandaşların, milletimizin, esnafın, atanamayan öğretmenin, EYT'linin, atanamayan gençlerin, akşama hangi yemeği pişireceğim diyen annenin, yurt problemi çeken öğrencilerin, kiraların uçup gittiği İstanbul'da ve Türkiye'de kiracıların, dertlerin konuşulmadığı, buna karşılık şuculuk, buculuk üzerinden hepimizi birbirine düşüren bir dille siyaset yapılıyor. Günü geldiğinde oylarınızı vereceksiniz amenna. Burada elbette hepimizi tartın ve bu tartıyı hangi parti, hangi siyasetçi bizim derdimizle ilgilenir, hangi çözümleri oluşturuyor, hangi çözüm daha iyi üzerinden tartın ve ona göre oyunuzu verin. Ama şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz." dedi.
Bir ara sesini yükselten Akşener, "Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu, Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin." ifadelerini kullandı.
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