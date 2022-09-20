İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Keçiören'de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Keçiören'de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu

20.09.2022 23:48

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'de Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'de Kanaat Önderleri ve İş İnsanları Buluşması'na katıldı.

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akşener, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak 2020'den beri Anadolu'yu karış karış gezerek milletin sesini duyurma kararı aldıklarını, bu süreçte esnaf esnaf da gezdiklerini anlattı.

Siyasi tecrübesi olsa da "genel başkanlık" konusunda yeni olduğunu ve öğrenmeye devam ettiğini dile getiren Akşener, bir şeyler öğrenmek için esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Akşener, "Esnaf, bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. Türkiye'de üretenin malını sattığı yer esnaf dükkanlarıdır. Bu esnaf dükkanlarında rekabet, hizmet üstünden yapılır. Müşterisine daha iyi hizmet vermek üzere rekabet eden esnafın bir mantığı vardır. Onun için müşterisi velinimettir." dedi.

Makul siyasetin hayata geçebilmesi için de seçmenin odakta ve velinimet olduğu bir sistemin gerektiğini dile getiren Akşener, siyasetçilerin ve siyasi partilerin vatandaşın dertlerine çözüm üretmede yarıştığı anlayışı yeniden inşa etmek üzere yollara düştüklerini ifade etti.

Akşener, bu ziyaretleri kapsamında 28 ilde her akşam kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini ve onların da sorunlarını dinlediklerini kaydetti.

Bu ziyaretlerinde çok şey öğrendiğini aktaran Akşener, öğrendiği konuları TBMM Genel Kurulu'nda, grup konuşmasında gündeme getirdiklerini anlattı.

YORUMLAR
500
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2022
Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Keçiören'de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:11:18. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Keçiören'de kanaat önderleri ve iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement