İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

23.09.2022 21:32
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir, hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir, hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır." dedi.

İzmit Belediyesi tarafından inşa edilip merhum ağabeyi Nihat Gürer'in adı verilen spor tesisinin açılışında konuşan Akşener, ağabeyinin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gürer'in çok iyi bir baba, eş, ağabey ve arkadaş olduğunu ifade eden Akşener, tesisin çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuşmaların ardından Akşener'e merhum ağabeyi Gürer'le çizilmiş kara kalem resmini hediye etti.

Tesis açılış kurdelesini kesen Akşener ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Gürer anısına eğitime başlayan Çınar Akademi'yi ziyaret etti.

Akademideki bir sınıfta öğrencilerle sohbet eden Akşener, bir dersi de dinledi.

Daha sonra İzmit Belediyesinin 41 aylık çalışmalarının anlatılacağı Yunus Emre Kültür Merkezi'ne geçen Akşener, burada, 2023 seçimlerinin partili Cumhurbaşkanlığının yerine güçlendirilmiş parlamenter adına mücadele edilerek yapılacak son seçim olacağını söyledi.

"Bu seçimi almak zorundayız, bu seçimde başarmak zorundayız." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Varsayın kaybettik ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir, hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır. Bunun yolu da denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu ve 21'inci yüzyılın yeni değer setlerine uygun, gerçekten gençlerin umudunu da hayata geçirebilecek, Türkiye'ye nefes aldıracak güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu ülkeyi geçirmektir. Onun yolu, 2 şeyi kazanmaktan geçiyor. Biri Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, diğeri de Meclisi kazanacağız."

41 aylık çalışmalarını anlattığı program sonunda Belediye Başkanı Hürriyet, Akşener'e hediye ve çiçek takdiminde bulundu.

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Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Hürriyet, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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