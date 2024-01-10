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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Meclis ne tatile girdi ne de ara verdi - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Meclis ne tatile girdi ne de ara verdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin Meclis'in olağanüstü toplanması başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Meclis'in Danışma Kurulu marifetiyle toplanmama kararı aldığını ve bu nedenle olağanüstü toplantıya çağırma şartlarının oluşmadığını belirtti. Ayrıca, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Dervişoğlu, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek gazetecilerin gününü kutladı. Dervişoğlu, gazetecilere yeşil pasaport verilmesi konusunda olumlu bir ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Yargıtay'ın Can Atalay kararıyla ilgili tartışmaların Anayasa'yı zedelediğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Meclis ne tatile girdi ne de ara verdi
10.01.2024 - 16:11,
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin, Meclis'in olağanüstü toplanması başvurusuna ilişkin, "Meclis, Danışma Kurulu marifetiyle toplanmama kararı aldı. Dolayısıyla Meclis ne tatile girdi ne de ara verdi. Buna bağlı İçtüzük'teki olağanüstü toplantıya çağırma şartları oluşmadı." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Aydın, bu dönemde Türkiye'de gazeteciliğin zor şartlarda yapıldığını belirtti.

Gazeteciliğin zor bir meslek haline geldiğini kaydeden Aydın, bilgiye ulaşmanın ve bunu topluma aktarmanın gazeteciler için çok zorlaştığını söyledi.

Aydın, "Bedel ödetmeye dayalı bir yapının içerisinde cesaretle kendini gösterebilmek kolay bir şey değil. Bu konuda gazetecileri takdir ediyorum. Yaşananları düzenli ve doğru bir şekilde topluma aktarabilmek, demokrasinin en önemli unsurlarından birisidir. Ama siyasetin şimdiki arenası içerisinde ve bu şartlar altında ayakta kalabilmek cesaret isteyen bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazetecilere yeşil pasaport verilmeli"

Dervişoğlu da bir gazetecinin, gazetecilere yeşil pasaport verilmesini içeren kanun teklifine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Gazetecilerin görevleri gereği yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin zamanının belli olmadığına işaret eden Dervişoğlu, "Gazetecilerin yeşil pasaport almasına imkan veren düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi parti grupları konuyla ilgili hemfikir olursa, İYİ Parti olarak konuya müspet bakarız. Mesleğin zorluklarından dolayı pozitif bir ayrımcılık yerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Koray Aydın ise konuyu ajandalarına alacaklarını söyledi.

Yargıtayın Can Atalay kararı

Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay kararıyla ilgili Meclis Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağıran CHP'ye verdiği yazılı cevaba ilişkin bir başka soru üzerine, şunları kaydetti:

"Meclis, Danışma Kurulu marifetiyle toplanmama kararı aldı. Dolayısıyla Meclis ne tatile girdi ne de ara verdi. Buna bağlı Meclis İçtüzük'teki olağanüstü toplantıya çağırma şartları oluşmadı. Ayrıca muhalefet yeteri sayıda milletvekiliyle TBMM'yi toplantıya çağırabilir. Ancak olağanüstü bir şart varsa olağanüstü toplantı talebinde bulunması lazım. Yani bu hakkın da doğru kullanılması lazım. Hakkın doğru kullanılması onu suistimale de kapatır. İçtüzük'ten kaynaklanan bütün hakların istismar edilmeden doğru kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de bu çağrıya imza atmamamızın asıl sebebi, Meclis'in ara vermediği ve tatile girmediği, dolayısıyla Danışma Kurulunun marifetiyle alınmış toplanmama kararının 120 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantıya çevrilemeyeceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır."

Dervişoğlu, bir başka soru üzerine, Yargıtayın, Can Atalay hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulunda okutulma ihtimalinin söz konusu olduğunu söyledi.

İki yargı kararıyla ortaya çıkan tartışmalarla Anayasa'nın tartışılır hale geldiğini dile getiren Dervişoğlu, "Anayasa'nın çiğnendiği yerde adaletin tahakkuk edeceğini garanti edemezsiniz ve adalet duygusu zedelenir." dedi.

Kaynak: AA
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