İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, gündemi değerlendirdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, kur korumalı mevduatın devlete maliyetinin 200 milyar lirayı aştığını söyledi. Usta, bu rakamın yıl sonunda 300 milyar lirayı aşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Genel Kurul'daki açıklamalarını anımsatan Usta, "Sayın Bakan sanki idarenin bir kabahati yokmuş gibi bir edayla konuşma yapıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. 2019 Sayıştay raporu ortada. Sayıştay, bu konuda idareyi ikaz etmiştir. Fakat herhangi bir tedbir alınıp alınmadığına ilişkin bir bilgiye 2020 yılı raporunda yer verilmemiştir. Bu da kurumun üzerindeki baskının ne boyutta olduğunu gösteriyor. İdarenin büyük bir ihmali olduğu hususu bir gerçek olarak durmaktadır." diye konuştu.

"Milletimiz bunaldı"

2023 yılı bütçesini değerlendiren Usta, bu bütçenin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. AK Parti'nin ise 21. bütçesi olduğunu belirtti.

Milletin hiçbir partiye bu kadar büyük bir yetki vermediğini dile getiren Usta, "Ancak AK Parti'nin uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle milletimiz bunaldı. Türkiye'de hiçbir dönemde yoksulluk bu kadar artmamıştı. Gelir dağılımı bu kadar bozulmamıştı. Dünyanın en büyük enflasyonunun yaşandığı ülke olduk. Milletin umudu tükendi." dedi.

Hükümetin 2022 yılındaki ekonomik hedeflerinin hiçbirinin tutmadığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Hükümetin 2022 yılı için enflasyon hedefi yüzde 9,8 idi. Bugün Eylül ayı itibarıyla TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bile enflasyon 83,5 olmuştur. Yaklaşık 10 katı. Hükümet 2022 yılı için 18,6 milyar dolar cari açık verileceğini söylemişti. Birkaç ay sonra Sayın Erdoğan ve Nebati hızını alamayarak cari fazla verileceğini açıklamışlardı ama ağustos sonu itibarıyla bırakın cari fazla vermeyi Türkiye'nin cari açığı 39,7 milyar dolara ulaşmıştır. Yıl sonu için de cari açığın 47,3 milyar olacağını hükümet kendisi ifade ediyor.

İktidar, 2022 yılında 9,27 kuruşluk bir kur tahmini ile hesaplarını yaptı ama geldiğimiz noktada kur 18,60 kuruş oldu. Bunu milletimizin takdirine bırakıyorum. Bütçe açısından baktığımızda ocak-ağustos döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamalarına göre Türkiye bütçesi 33 milyar lira fazla verecekti. Bütçe fazlalığından dolayı herkes sevindi ancak eylül ayında 78,6 milyar lira bütçemiz açık verdi. En son takdim ettikleri orta vadeli programda da yıl sonunda 461,2 milyar lira bütçe açığının olacağını hükümet söylüyor. Bu rakamlara nasıl güveneceğiz? Bu nasıl bir ülke? Böyle bir şey olabilir mi?"

"Hiç kamu harcaması yapmasak bile..."

Kur korumalı mevduat sisteminin 50 yıl önce uygulandığını ve Türkiye'nin bu sistemle büyük bataklığa sürüklendiğini ileri süren Usta, "Kur korumalı mevduat çerçevesinde eylül ayı itibarıyla 85 milyar liralık bir harcama var. Bu rakam sadece Hazine üzerinden yapılan harcama. Bir de bunun Merkez Bankasına bakan kısmı var. Bununla ilgili bilgi verilmiyor. Merkez Bankasından bir genel müdür konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyon üyelerine bilgi vermiyor. Bu Meclise ve Türk milletine karşı yapılmış bir saygısızlıktır." diye konuştu.

"Kur korumalı mevduatın bizim hesaplamalarımıza göre Türkiye Cumhuriyeti devletine maliyeti 200 milyar lirayı aşmıştır. Bu rakamın yıl sonunda 300 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullanan Usta, diğer kalemlerle birlikte toplandığında 2022'de devletin faiz yükünün 640 milyar liraya ulaştığını söyledi. Usta, "Bu korkunç bir rakam. Geçen yıl 181 milyar lira olan faiz ödemesi bu yıl 640 milyar liraya çıkıyor. Bu artış Türkiye'nin kötü yönetilmesinden kaynaklanan bir artıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, hükümetin bütün yükü seçim sonrasına bırakan bir anlayışla hareket ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa iç borç ana para ödemelerinin, faiz ödemelerinin altında kaldığını ileri sürdü.

Usta, "AK Parti hükümetleri, Hazineyi tefecilerin eline düşürmüştür. Bu politikalarla Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi mevcut ekonomik durumun altından kalkamaz. 9 aylık dönemde devletin vatandaşlardan topladığı vergi 1 trilyon 648 milyar lira ama 9 aylık dönemde sadece faiz yükümüzdeki artış 1 trilyon 879 milyar lira. Hiç kamu harcaması yapmasak bile vergiler faizdeki artışı karşılamıyor." şeklinde konuştu.

Usta, hükümetin, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğini söylediğini ancak şimdi Türkiye'nin 22. sıraya gerilediğini belirtti.

ABD ziyareti

Erhan Usta, İYİ Partili bir heyetin ABD'deki seyahatine ilişkin bir soru üzerine, bu ziyaretin Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan başkanlığında yapıldığını ve Türk festivaline katılım amacıyla gerçekleştiğini söyledi.

Usta, "Orada başka bir takım ziyaretler de olmuştur. Bu çok şeffaf bir şekilde ilan edilerek yapılmıştır. Eğer Türkiye'de bir seyahat kısıtlaması yoksa bunun sorun olarak gündeme gelmesini doğru bulmuyorum." dedi.