İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Istifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Istifa Etti

İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Istifa Etti
25.06.2026 17:17
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Sadık Arıtürk, eşinin sağlık sorunları nedeniyle 22 aylık görevini bıraktığını duyurdu.

İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Sadık Arıtürk, yaklaşık 22 aydır sürdürdüğü görevinden eşinin sağlık sorunları ve ailevi sorumlulukları nedeniyle ayrıldığını açıkladı. Arıtürk, parti üyeliğinin devam edeceğini belirtti.

Denizli'de İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Sadık Arıtürk, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Arıtürk, Denizli İl Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde, görev süresi boyunca parti teşkilatlarıyla uyum içerisinde çalıştığını ve İYİ Parti çatısı altında hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti.

Yaklaşık 22 aydır Honaz İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Arıtürk, bu süreçte Denizli İl Başkanlığı, il teşkilatı ve Genel Merkez ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

İstifa kararının siyasi bir gerekçeye dayanmadığını vurgulayan Arıtürk, son aylarda eşinin yaşadığı sağlık sorunlarının aile hayatını doğrudan etkilediğini belirtti. Eşinin bakım sürecinde destek olacak başka bir kişinin bulunmaması nedeniyle görevini sürdürmekte zorlandığını ifade eden Arıtürk, ailesine daha fazla zaman ayırması gerektiğini söyledi.

Arıtürk açıklamasında, "Türkiye sevdalısı cesur yürekliler olarak çıktığımız bu yolda, yaklaşık 22 aydır büyük bir gurur ve sorumlulukla yürüttüğüm Honaz İlçe Başkanlığı görevimi sürdürdüm. Ancak Mart ayından bu yana eşimin sağlık sorunlarının artması ve bakım sürecinde aile içerisinde destek olabilecek başka bir kişinin bulunmaması nedeniyle görevimi sonlandırmak zorunda kaldım. Bu kararı üzülerek almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Partisine bağlılığının devam ettiğini belirten Arıtürk, ilçe başkanlığı görevinden ayrılmasına rağmen İYİ Parti üyeliğini sürdüreceğini açıkladı.

Honaz'da görev yaptığı süre boyunca teşkilatlanma çalışmaları, saha faaliyetleri ve vatandaş buluşmalarında aktif rol alan Arıtürk'ün istifasının ardından, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanlığı için yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Istifa Etti - Son Dakika

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