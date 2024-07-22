İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Partiden İstifa Etti

27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cesur, istifa mesajında teşekkürlerini sunarken, İYİ Parti'ye başarılar dilediğini belirtti.

22.07.2024 13:25
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27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Cesur, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İYİ Partililer, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Partili arkadaşlarıma, 'Türkiye daha iyi olsun' diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım". - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Partiden İstifa Etti - Son Dakika

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