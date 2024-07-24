İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partisinden İstifa Etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdemir, siyasi hayatının başlangıç noktası ve inandığı değerler uğruna büyük mücadele verdiği İYİ Parti'den, gönül bağını kopardığı için ayrıldığını belirtti. Özdemir, seçim kampanyasında verdiği sözleri tutarak vatandaşların yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

24.07.2024 16:04
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdemir, "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye'nin Vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partisinden İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
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