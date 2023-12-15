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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu Partiden İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu Partiden İstifa Etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ensarioğlu, istifa gerekçesi olarak partinin merkez sağ kimliğinden ve demokratik değerlerinden uzaklaştığını belirtti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu Partiden İstifa Etti
15.12.2023 - 15:45,
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Paylaşımında, merkez sağ amacı doğrultusunda geçen 6 yıllık süre zarfından demokratik olmayan birçok aşırı söylemlerin başta kendisi ve sevenleri tarafından sineye çekildiğini belirten Ensarioğlu, "Seçim sonrasında partinin 3. Olağan Kongresindeki omurga değişimi ve dönüşümü ile bir kan tazeleme değil merkez sağ iddiasından ve demokratik kimliğinden vazgeçtiğinin açık bir göstergesiydi. Oluşan yeni yönetim ile ufukta görünen görüş ayrılıklarımız çok geçmeden, Siyonist İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçuna karşı net bir tavır göstermemekle ortaya çıktı. İyi bilinmelidir ki Filistin, biz müslümanlar için bir onur meseledir" ifadelerini kullandı.

"Şeyh Said, Said Nuri ve Seyid Rıza bölgenin önemli değerlerindendir"

Ensarioğlu, görüş ayrılıklarının bunlarla da sınırlı kalmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgenin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Said'e dönük hadsiz çevrelerin hakaretlerine karşı verdiğim cevapta, İskilipli Atıf Hoca da olduğu gibi naaşlarının ailelerine teslim edilmesini belirttiğim makul ve insani taleplerden sonra kendi partidaşlarım başta olmak faşizan odaklar tarafından sosyal medyada linçe uğradım. Bu çevrelerin linç kampanyasına karşı partinin yetkilileri; şahsıma bırakın destek vermeyi, linç odaklarından daha fevri bir şekilde beni disiplin kuruluna sevk etmişlerdir. Bu konuda da İyi bilinmelidir ki Şeyh Said, Said Nursi ve Seyid Rıza bölgemin önemli değerlerindendir."

Disipline sevk kararının İYİ partinin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının vesikası olduğunu dile getiren Ensarioğlu, "Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İYİ parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: 'Haksızlığa karşı sükut etmek, Hakka karşı bir hürmetsizliktir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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