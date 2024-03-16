İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli Alevi Kültür Dernekleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli Alevi Kültür Dernekleri'ni ziyaret etti

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli Alevi Kültür Dernekleri\'ni ziyaret etti

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli ve beraberindeki heyet, Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ve yönetimi ile sohbet etti.

16.03.2024 14:54  Güncelleme: 14:57
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İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli ve beraberindeki İYİ Parti heyeti, Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ve yönetimi ile sohbet etti.

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan, İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyesi Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli ve beraberindeki belediye meclis üyesi adayları Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ve yönetimini ziyaret etti.

Kdz. Ereğli'de Alevi vatandaşları çok sevdiğini ve 2007-2009 yılları arasında görev yaptığı süre içerisinde birlikte güzel işler yaptıklarını anlatan Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli "Ben Alevi vatandaşlarımızı çok önemsiyorum. Sizleri de seviyorum. Benim iki eniştem de Alevi. O yüzden aramızda hiçbir ayrı gayrı yok. Sizlere karşı ayrı bir sevgimiz var. Burada her anlamda güzel işler yaptığınızı takip ediyor ve görüyorum. Sizleri de çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerini kazandığımızda Kdz. Ereğli Belediyesi her zaman sizlerin de yanında olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet edeceğiz" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Sesli ve ekibine çıktıkları yolda başarılar diledi. Başkan Taştan daha sonra Dernek binasında devam eden kursları Sesli ve ekibine göstererek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli Alevi Kültür Dernekleri'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli Alevi Kültür Dernekleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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