İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli Alevi Kültür Dernekleri\'ni ziyaret etti

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli ve beraberindeki İYİ Parti heyeti, Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ve yönetimi ile sohbet etti.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan, İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyesi Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli ve beraberindeki belediye meclis üyesi adayları Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ve yönetimini ziyaret etti.
Kdz. Ereğli'de Alevi vatandaşları çok sevdiğini ve 2007-2009 yılları arasında görev yaptığı süre içerisinde birlikte güzel işler yaptıklarını anlatan Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanlarından Murat Sesli "Ben Alevi vatandaşlarımızı çok önemsiyorum. Sizleri de seviyorum. Benim iki eniştem de Alevi. O yüzden aramızda hiçbir ayrı gayrı yok. Sizlere karşı ayrı bir sevgimiz var. Burada her anlamda güzel işler yaptığınızı takip ediyor ve görüyorum. Sizleri de çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerini kazandığımızda Kdz. Ereğli Belediyesi her zaman sizlerin de yanında olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet edeceğiz" dedi.
Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Sesli ve ekibine çıktıkları yolda başarılar diledi. Başkan Taştan daha sonra Dernek binasında devam eden kursları Sesli ve ekibine göstererek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. - ZONGULDAK
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yapılan Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, tesisin bölgenin çevresel sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynayacağını ve turizm potansiyelini artıracağını söyledi. Ayrıca, bakanlık tarafından işletilen mavi bayraklı halk plajı sayısının 12'ye yükseltildiği ve Antalya'da yapılan kazı çalışmaları için 5,5 milyar liralık bir bütçe ayrıldığı da belirtildi.
Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, Altındağ Belediyesi işçilerinin eylemlerini desteklediklerini ve sorunları yakından takip ettiklerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşil Fatih projeleri tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem riskine dikkat çekerek, İstanbul depremi için hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Bakan Özhaseki ayrıca, sıfır atık projeleri ve çevreci belediyecilik anlayışı hakkında da bilgi verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe-Sultanbeyli metro açılışına katıldı. Bir şahıs elindeki Kuran-ı Kerim'i göstererek açılışta konuşan İmamoğlu'nun sözlerini böldü. Miting alanındaki kalabalığın şüpheli şahsa artan tepkilerini İmamoğlu sakinleştirmeye çalıştı. İmamoğlu olayın akabinde, "Eline yüce Kuran-ı Kerim'i alıp onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hazar Gölü kıyısında bulunan sosyal tesis, kayyım tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, devire tepki göstererek, '15 gün var seçimlere bu talan burada devam ediyor. Buradan sesleniyorum; bu talana son ver kayyım. Ne istiyorsunuz Diyarbakır'ın malından mülkünden? 15 gün var seçime, güvenmiyor musunuz? Kime güvenmiyorsunuz? Bunları söyleyin' dedi.
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Hisarcık için taleplerini ilettiklerini belirtti. Çalışkan, bakanın bu talepleri çözeceğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinin artırılmasını eleştirerek, bu uygulamaların vatandaşları daha da zor duruma düşüreceğini ve toplumsal sorunların artacağını belirtti. Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirerek, acı reçeteyi vatandaşa kesenlerin öncelikle kendilerine bakması gerektiğini vurguladı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafını ziyaret ederek seçimlerde sandığa gitmenin önemini vurguladı. Tugay, sorunları çözmek için esnafla birlikte çalışacaklarını belirtti.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çeşitli bölgelerde esnaf ziyaretleri yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada her gün vatandaşlarla bir araya geliyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova'da ata tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptı ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen'in de eşlik ettiği Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söyledi.
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